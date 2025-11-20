Luka Koper presegla vse lanske finančne rezultate

Luka Koper bo z 12. vezom v pristanišču dobila nove zmogljivosti pretovora težjih tovorov, kar jim ponuja večje možnosti dvojne – civilne in obrambne – uporabe infrastrukture. Za koprsko družbo je sicer uspešno devetmesečno poslovanje, v katerem je presegla vse finančne rezultate iz enakega obdobja lani.

Čisti prihodki od prodaje so dosegli 282,9 milijona evrov, kar je 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in 12 odstotkov več od načrtovanih prihodkov. Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 74,5 milijona evrov in je presegel lanskega za 39 odstotkov, načrtovanega pa za 68 odstotkov. Luka Koper je ustvarila 62,4 milijona evrov čistega dobička oziroma dobro četrtino več od lanskega in 56 odstotkov nad načrtovanim.

V pristanišču so v prvih devetih mesecih pretovorili 17,1 milijona ton blaga, kar je slab odstotek manj od načrtovanega in na lanskem nivoju. A na področju kontejnerjev so dosegli 14-odstotno rast, pri pretovoru avtomobilov sedemodstotno, predvsem zaradi uvoza kitajskih avtomobilov in večjih izvoznih količin avtomobilov za sredozemske države. Nižji je bil pretovor lesa, izdelkov iz železa in jekla ter železove rude.

Izboljšujejo načrte za letos

V Luki Koper ocenjujejo, da bodo letos dosegli 369,8 milijona evrov prihodkov, kar je 12 odstotkov več kot lani in devet odstotkov več od načrtovanih. Rast prihodkov temelji predvsem na predvidoma devet odstotkov večjem pretovoru kontejnerjev in tri odstotke večjem pretovoru avtomobilov kot lani ter višjih prihodkih iz skladiščnin.

EBIT bo predvidoma dosegel 83,1 milijona evrov, kar je 24 odstotkov več kot v letu 2024 ter 50 odstotkov več od načrtovanega, medtem ko bo čisti poslovni izid znašal 69,9 milijona evrov, kar je 16 odstotkov več kot lani ter 42 odstotkov nad načrtovanim.

V letu 2026 načrtujejo štiriodstotno rast čistih prihodkov od prodaje in 72,2 milijona evrov EBIT, kar je 13 odstotkov manj kot letos.

Rekorden obseg naložb

Luka Koper je v prvih devetih mesecih za naložbe namenila 81,9 milijona evrov, kar je 122 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Prihodnje leto bodo za naložbe namenili 202 milijona evrov, predvsem v povečanje zmogljivosti kontejnerskega terminala, začeli bodo z gradnjo nove garaže za avtomobile ter sklenili dva pomembna projekta na področju generalnih tovorov: gradnjo novega 12. veza ter velikega skoraj v celoti avtomatiziranega skladišča za jeklene kolute.

Gradnja 12. veza je del projekta Access2koperport, ki je bil sprejet v okviru evropskega razpisa IPE s ciljem, ki je vezan na ukrepe za dvojno rabo. »Gradnja 12. priveza je v polnem teku, zaključek projekta je predviden konec leta 2026. Projekt vključuje izgradnjo 200 metrov dolgega priveza z globino 12 metrov ter RO-RO ploščadjo na vzhodni strani priveza,« pojasnjujejo v Luki Koper. Privez bo prvenstveno namenjen pretovoru težjih in večjih tovorov, koto so na primer jekleni koluti, transformatorji, vetrnice, težki stroji za industrijo, vlakovne kompozicije.

»Zaradi zelo specifičnih zahtev glede rokovanja s projektnimi tovori, sta tako privezno mesto kot del nove obale prilagojena in imata večjo nosilnost od običajnih površin, kar zadošča standardom dvojne rabe. V okviru te bo privez namenjen tudi pretovoru vozil oziroma avtomobilov. Dvojna raba se kaže tudi v tem, da bomo lahko na vezu privezovali kombinirane ladje – RoLo, ki v večji meri prevažajo vozila, na strehi pa tudi kosovni tovor oziroma kontejnerje. Takih ladij ni veliko, kot tudi ne priveznih mest v širši okolici,« še pojasnjujejo v Luki.

Vrednost projekta Access2koperport je 40,2 milijona evrov, od tega je 32,1 milijona evrov predvidenih za Luko Koper. Ta v projektu sodeluje z Darsom, ki gradi cestni odsek med koprsko hitro cesto in pristaniščem. Do polovice sredstev za projekt bo evropskih.