Koper ima toliko zabojnikov kot Trst in Reka skupaj

Tudi po objavi zadnjih rezultatov poslovanja Luka Koper ohranja pri kontejnerjih primat na Jadranu, čeprav je prav v zvezi z zabojniki čutiti veliko tekmovalnost drugih pristanišč. V Luki Koper jih pretovorijo skoraj toliko kot vsi terminali v Trstu in na Reki skupaj. Nadzorniki družbe so danes potrdili nerevidirano poročilo poslovanja. Razmere v svetovni trgovini in pomorskem prometu so vse prej kot lahke, so ugotovili nadzorniki. Luka Koper je po polletnih rezultatih ohranila obseg pretovora na lanski ravni in za dobro desetino povečala dobiček v primerjavi s polletjem 2025. Luka Koper ohranja položaj ključne vstopne točke za zabojnike na Jadranu. Zabojniki vplivali na boljše finančne rezultate. Čistega dobička ob polletju je bilo 48 milijonov evrov. Kontejnerje poudarjajo zato, ker ...