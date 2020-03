Luka Koper: Vpliv ohlajanja gospodarstva in koronavirusa se bo poznal  

Koper največji, a Trst in Reka rasteta

»Zagotovo bo tako ohlajanje gospodarstva kot pojav koronavirusa imelo vpliv na naše poslovanje - koliko, pa še ni mogoče napovedovati,« pravi Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper. Foto Jože Suhadolnik

Več o lanskih poslovnih rezultatih:



Luka Koper lani z manj pretovora

Orjaški naložbeni cikel

Letošnja strategija poslovanja Luke Koper, ki predvideva rast pretovora in zaposlovanja, najnovejših globalnih dogodkov ne upošteva. »Zagotovo bo tako ohlajanje gospodarstva kot pojav koronavirusa imelo vpliv na naše poslovanje - koliko, pa še ni mogoče napovedovati,« pravi, predsednik uprave Luke Koper. Danes je v koprsko pristanišče priplula zadnja ladja, ki je Kitajsko zapustila pred epidemijo koronavirusa. Koliko tovora bo vsebovala naslednja, za zdaj ne vedo. V letošnjem letu so načrtovali štiriodstotni dvig prihodkov in triodstotno rast pretovora ter 90 novih zaposlitev (na skupno 1643). Ali bo potrebna revizija strategije in ali bodo zaposlitvene načrte tudi izvedli, se bo še pokazalo.V Luki Koper glede varnosti zaradi epidemije koronavirusa poudarjajo, da je morska pot, ob sprejetih zaščitnih ukrepih, najbolj varna, medtem ko cestni tranzitni promet predstavlja večje tveganje. Dodatne zaščitne ukrepe pa bodo morali sprejeti v začetku aprila, ko bo v Koper priplula prva potniška ladja.Luka Koper je imela v lanskem letu za pet odstotkov nižji pretovor kot leta 2018, obenem pa so imele manj pretovora tudi na Reki (-14,3 odstotka), v Trstu (-1 odstotek) in drugih južnoevropskih pristaniščih. Po drugi strani pa je v severnoevropska pristanišča lani priplulo nekoliko več blaga kot v letu prej (Hamburg na primer + 1,1 odstotka). »V severnoevropska pristanišča prihajajo večje ladje in te so očitno bolj polnili,« je pojasnil Zadel. V Kopru so imeli lani tudi pri pretovoru kontejnerjev skoraj tri odstotke nižji rezultat kot leta 2018, medtem ko so v Trstu in na Reki v tem delu imeli rast.To je po besedah člana uprave Lukepredvsem posledica zamud pri gradnji železniške infrastrukture (v prvi vrsti drugega tira), pa tudi različnih poslovnih modelov pristanišč, saj so v Trstu, denimo, upravljalci pomolov ladjarji in zato želijo najprej zapolniti svoje kapacitete. Luka se v zadnjem obdobju z vlado pogaja za subvencioniranje intermodelnega prevoza, kar pomeni, da bi po zgledu iz Reke nudili določene olajšave za vzpostavitev večjega števila blok vlakov. »Kljub rahlemu padcu pa Koper po številu kontejnerjev (nekaj manj kot milijon enot letno) še vedno močno prekaša obe sosednji pristanišči.V letošnjem letu v Luki Koper načrtujejo za 87,5 milijona evrov naložb (lani 40 milijonov evrov, leta 2018 pa 11 milijonov evrov). »Rast obsega naložb je posledica tega da smo vendarle pridobili ustrezna dovoljenja, za katera smo si prizadevali v preteklosti,« omeni Zadel. Med drugim naložbe vključujejo podaljšanje prvega pomola za sto metrov (začetek gradnje je predvidne v dveh mesecih), štiri nove tire, ro-ro privez (privez ladij za tovor na kolesih), skladišče za avtomobile, Bertoški (tretji) vhod za tovornjake, garažno hišo za 6000 vozil in skladišče za generalne tovore. Do leta 2030 nameravajo – ob predpostavki, da bo zgrajen drugi tri Divača-Koper – povečate pretovor kontejnerjev na 1,75 milijona kosov (TEU).