Luka neuspešno tožila nekdanje nadzornike

Tožba zaradi soglasja k slovaški naložbi.

Kazenski in odškodninski postopek še poteka proti nekdanji upravi Roberta Časarja.

Luka je za nakup manjšega deleža slovaške družbe odštela okoli 25 milijonov evrov.

Nekdanjim nadzornikom je odleglo

Nekdanji nadzornici Luke Koper Olgi Franca je po sodbi odleglo.

Vrednost sporov nad 30 milijonov evrov

1,4

milijona evrov znašajo sodni stroški, ki jih mora Luka Koper poravnati nekdanjim nadzornikom

Višje sodišče je potrdilo sodbo prve stopnje in zavrnilo pritožbo Luke Koper, ki je zahtevala odškodninsko odgovornost nekdanjih osmih članov nadzornega sveta zaradi nasedle naložbe v slovaško družbo TTI iz leta 2008. Luka iz istega razloga toži tudi nekdanjo upravo, a se zadeva vodi posebej. Nekdanji nadzorniki so po presoji sodišča zdaj upravičeni do 1,4 milijona evrov, kolikor znaša povračilo sodnih stroškov.inso kot člani nadzornega sveta Luke Koper soglašali z odločitvijo nekdanje uprave družbe, ki jo je vodil Robert Časar, da se za pridobitev desetodstotnega deleža slovaške družbe TTI nameni 25,8 milijona evrov. Po odstavitvi Časarjeve uprave je omenjeno tožbo pred skoraj desetletjem sprožil njegov naslednik Gregor Veselko. Sodišče je zadevo razdelilo na dva dela – tistega, ki ga vodi proti upravi, in tistega proti nadzornikom. Zadnji del, ki je vseboval odškodninski zahtevek za 25,8 milijona evrov, je zdaj dočakal pravnomočno sodbo.Koprski višji sodniki so se strinjali s sodbo na prvi stopnji, da so nekdanji nadzorniki sicer ravnali v nasprotju z zakonsko zapovedano skrbnostjo in odgovornostjo, vendar Luki po njihovem ni uspelo dokazati, koliko škode – če sploh – je v tem poslu utrpela. Luka Koper se lahko naknadno obrne še na vrhovno sodišče, za zdaj pa sodbe, ki so jo prejeli včeraj, ne komentirajo.»Čeprav sem ves čas zaupala svoji odvetnici, sem bila skupaj z drugimi skoraj deset let na trnih. Sama se sicer nikakor ne čutim odgovorno za oškodovanje Luke in menim, da je bil tako dolgotrajen postopek proti nadzornikom tudi politično motiviran,« je komentirala nekdanja članica nadzornega sveta Luke Koper Olga Franca.Po njenih besedah se je sama še posebej zavzemala za pridobitev vseh informacij, kar ji je priznalo tudi sodišče. Svoje soglasje pa je dala tudi na podlagi poročila mednarodne družbe Deloitte, ki je opravila skrbni pregled slovaške družbe. »Tudi kot poznejša predsednica nadzornega sveta sem se zavzemala za krivdno razrešitev Časarjeve uprave,« je poudarila.Sodbe je bil vesel tudi odvetnik, ki v tem sporu zastopa prvotoženega nadzornika Marjana Bezjaka, sicer pa je najbolj poznan kot zastopnik Roberta Časarja. »Proti Časarju so sprožili kakšnih osem kazenskih postopkov, Luka pa še enkrat toliko odškodninskih tožb. Večina zadev je padla, porabljene pa so bile velike vsote denarja za sodne stroške,« meni. Skupno vrednost vseh vloženih odškodninskih sporov proti Časarju ocenjuje celo na več kot 30 milijonov evrov.Sam Časar je po prestani kazni v zadevi Orleška gmajna, kjer je bil skupaj sinobsojen za zlorabo položaja in prejemanje daril, od lani na prostosti, a vsi kazenski in odškodninski postopki proti njemu še niso končani. Luka Koper za zdaj od njega in Marjana Mikuža terja 2,4 milijona evrov, a temu zaradi svoje udeležbe na premoženju nasprotuje nekdanja Časarjeva žena. Konec lanskega leta pa je Luka z dražbo Časarjevega premičnega premoženja v Lendavskih Goricah iztržila vsega 70 evrov.