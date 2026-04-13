Luka pomaga graditi vetrni park v Avstriji

Iz Luke Koper bo to noč (s ponedeljka na torek) proti Avstriji (avstrijska Koroška) odpotovala prva pošiljka izredno dolgega tovora. Vozili bodo 87 metrov dolge elise (lopatice) za park vetrnih elektrarn pri Sobothu na Koroškem. Tovornjak s prikolicami bo dolg približno 100 metrov, to pomeni velik logistični izziv, na katerega se pripravljajo že več mesecev in za katerega so morali na poti opraviti tudi več tehničnih prilagoditev za najbolj tesne odseke. Elise bodo vozili enkrat tedensko - vsak ponedeljek ponoči v aprilu, maju in juniju.