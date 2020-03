Luka posluje tudi v izrednih razmerah

Koper - V Luki Koper v tem trenutku še zmeraj izvajajo vse pristaniške operacije, prometa je (po zelo približni poceni) morda za petino ali četrtino manj, seveda pa so sprejeli vrsto ukrepov predvsem zato, da zaščitijo delavce. Način dela se je zelo spremenil in je še veliko bolj zapleten kot običajno. Vendar gre za strateško dejavnost, ki v veliki meri skrbi za oskrbo gospodarstva in prebivalstva držav srednje Evrope.Pred nekaj dnevi je na pomen oskrbe prebivalstva po morski poti opozorila tudi kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. V času, ko so cestne komunikacije v Evropi bistveno omejene, je mogoče iz sredozemskih ali ...