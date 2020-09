Luka pospešuje rast, a nujno potrebuje tire

7154

je zaposlenih v državi, ki so neposredno ali posredno odvisni od Luke Koper

Za investicije je treba angažirati več kot 22 milijard, ki jih imajo državljani na bankah, in naložbene sklade, pravi minister Jernej Vrtovec.

O strategiji razvoja tirov

2

milijardi evrov je Slovenija v tire vložila v desetih letih

12

milijard evrov bi po nekaterih ocenah potrebovali, da bi posodobili slovenske železnice – denar je, vprašanje je, kako hitro bi to lahko dosegli

Vse sile v infrastrukturo

Ljubljana – Drugi tir bo nared leta 2026, čez en mesec pa strateški vladni dokument, ki bo določil, kako najhitreje posodobiti celotno železniško omrežje, ki je z Luko Koper temelj razvoja sodobne logistike v državi. To je poudaril infrastrukturni ministerob včerajšnji predstavitvi nove študije o vplivu pristaniške dejavnosti na slovensko gospodarstvo. Za Luko Koper sta jo izdelalainiz Analitike GZS.Nobenega dvoma ni več, kako pomemben pospeševalec razvoja je Luka Koper za slovensko gospodarstvo, saj en evro prodaje v pristaniški dejavnosti prinese še tri evre v preostalem gospodarstvu, ustvarja čez 7000 delovnih mest in vsako leto skoraj 400 milijonov evrov dodane vrednosti, ugotavlja nova študija. Pristaniška dejavnost je po podatkih študije leta 2018 ustvarila za 262 milijonov evrov prodaje in vplivala na to, da je slovensko gospodarstvo doseglo za več kot 1,2 milijarde evrov prodaje. V zadnjih petih letih se je skupni učinek prodaje pristaniške dejavnosti povprečno povečal za sedem odstotkov na leto, dodana vrednost pa za 12 odstotkov. Pozornost vzbuja podatek, da je pristaniška dejavnost leta 2018 omogočila zaposlitev 2183 delavcev v javni upravi, 1136 v prevozu in špediciji ter samo 331 v gradbenih storitvah, saj se je obseg investicij tisto leto močno zmanjšal.»Naredili bomo vse, da bo vlak po drugem tiru peljal leta 2026, diskusij o tem ni več,« je bil odločen Jernej Vrtovec. »Žal se postopki javnega naročanja vlečejo tako, da boli glava. In ministrstvo v tem primeru ne more nič,« je dodal minister. Hkrati je napovedal, da bo čez mesec dni nared strateški dokument (infrastrukturno ministrstvo ga pripravlja skupaj s Slovenskimi železnicami), ki bo opredeljeval posodobitev celotnega železniškega omrežja v državi. Vzporedno bo treba pripraviti predlog, kako bo Slovenija financirala glavne železniške projekte. »Dokler strateškega dokumenta ne bomo obravnavali na vladi, ne moremo govoriti o finančnem infrastrukturnem skladu,« je dejal minister Vrtovec na okrogli mizi po predstavitvi študije o ekonomskih vplivih pristanišča.Generalni direktor Slovenskih železnicje povedal, da so SŽ v zadnjih desetih letih v železniško omrežje vložile približno dve milijardi evrov, s tem pa so se za 30 do 40 odstotkov povečali prihodki logistike. »Te naložbe so sploh omogočile, da se iz pristanišča na dan pelje po 80 do 100 vlakov. Poleg posodobitve primorske proge so ključne naloge dvotirnost proge od Maribora do Šentilja, dvotirnost od Ljubljane vsaj do Kranja in obvoznica za vlake okoli Ljubljane. Težko si predstavljamo, da bi skozi Ljubljano vozilo od 200 do 300 tovornih vlakov na dan. Ljubljana je edino mesto, kjer tovorni promet teče skozi glavno železniško postajo. To bo še toliko bolj nujno, če bomo povečevali zmogljivosti regionalnih povezav do Grosuplja, Kamnika, Vrhnike. Tivolski lok je lahko samo delna in začasna rešitev.Po eni od ocen delovne skupine prejšnje vlade bi za popolna vlaganja v slovensko železniško omrežje Slovenija v prihodnjih tridesetih letih potrebovala kakih 12 milijard evrov,« je dejal Mes. ​Minister Vrtovec je poleg omenjenih odsekov govoril še o tiru do letališča Jožeta Pučnika, temeljiti obnovi proge Divača–​Ljubljana. Če pa bo državi uspelo poleg logističnega centra pri mariborskem letališču spodbuditi tudi logistični center v Beltincih, bi bila nujna še povezava med Beltinci in Lendavo.»Včasih imamo Slovenci, kar zadeva naložbe, problem z lastno majhnostjo. Luka Koper bi se morala odločiti, ali je ob drugem tiru nujno vlagati tudi v tretji pomol. Mi bi lahko poskrbeli za lokalne skupnosti, Luka pa naj sprejme naložbeni načrt. Pogovarjati se moramo o železniški obvoznici okoli Ljubljane. Denar danes ni problem. Saj bomo Slovenci še naprej ostali gospodar na svoji zemlji. Toda angažirati je treba več kot 22 milijard, ki jih imajo državljani na bankah, prav tako naložbene sklade,« je dejal minister Vrtovec.Generalna direktorica gospodarske zbornicepa je potrdila: »Naložbe v infrastrukturo so temelj, da jo logistična podjetja lahko uporabljajo in pretvarjajo v konkurenčnost. Ta prinaša več posla in cenejšo storitev. Za Slovenijo kot izvozno državo je zato infrastruktura izredno pomembna.«