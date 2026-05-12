Luknja, globoka deset milijard evrov

Zaradi močno povečane javne porabe je vse težje voditi vzrdžno fiskalno politiko.

Slovenija se je nenadoma znašla v javnofinančnem krču, je mogoče razbrati iz komentarjev tako odhajajoče vlade kot tudi nastajajoče vladne politike. Vlada Roberta Goloba opozarja, da bodo interventni ukrepi ustvarili »milijardno luknjo« v proračunu, predlagatelji interventnega zakona, ki bodo verjetno del nove vladne koalicije, pa opozarjajo na poslabšanje konkurenčnosti in velik primanjkljaj, ki je posledica ukrepov prejšnje vlade. Težava je, da imajo oboji prav, kar Slovenijo in slovensko politiko, javni sektor in gospodarstvo postavlja v precej neprijeten položaj. Slovenija je lani ustvarila 1,78 milijarde evrov proračunskega primanjkljaja, kar je okoli 2,5 odstotka lani ustvarjenega BDP. To ni dramatično, vendar je lanski primanjkljaj večji, kot bi moral biti glede na gospodarske ...