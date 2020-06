Madžari od A-Cosmosa kupujejo posel z BMW

Ljubljana – Trgovec z avtomobili A-Cosmos je menda tik pred prodajo dela svojega premoženja – posla z avtomobili BMW – madžarski skupini Wallis Automotive Europe, prodajalcu vozil v srednji in jugovzhodni Evropi.»Ne prodaja se družba A-Cosmos. Imamo interesenta le za del poslovanja in premoženja naše družbe, to je za avtomobilski del poslovanja,« je povedal Jože Šolar, direktor in solastnik A-Cosmosa. Po neuradnih informacijah se prodaja poslovanje z vozili BMW.»Investitor je prišel k nam s poslovno zanimivim predlogom, tako da zdaj potekajo pogovori. Ko in če sploh bo poslovni dogovor sklenjen, bomo o tem obvestili tudi ...