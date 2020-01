Madžari razkrili kupnino za SKB

Sandor Csanyi FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljana – Madžarska OTP banka, ki je lani od francoske skupine Société Générale kupila 99,73 odstotka SKB banke, je danes v Delu objavila prevzemno ponudbo za odkup preostalih delnic banke iz Ljubljane. Za delnico ponuja 25,54 evra, iz česar je mogoče izračunati, da bo v prevzemu za slovensko banko skupaj plačala 323 milijonov evrov.SKB banka ter družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select so del skupine OTP postale sredi decembra. Ker je OTP takrat v SKB dosegla prevzemni prag, se ta ponudba šteje za obvezno. Njena veljavnost traja od 17. januarja do 13. februarja.V OTP so po vstopu v četrto največjo banko v Sloveniji z nekaj več kot osemodstotnim deležem po bilančni vsoti napovedali, da načrtujejo nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Rasti želijo tako organsko kot s prevzemi, njihov cilj pa je pridobiti 25- do 30-odstotni tržni delež.OTP se je potegovala tudi za nakup Abanke, a so ponudili približno desetino manj kot Nova KBM, ki bo za banko odštela 440 milijonov evrov. Prvi mož madžarske OTP banke Sándor Csányi je v pogovoru za Delo glede morebitnega nakupa združene NKBM in Abanke povedal: »Ta v tem trenutku ni naprodaj. Ko bo, bomo preučili situacijo, ceno in druge možnosti. O tem se bomo odločali, ko bo ta možnost na mizi.«