Madžarska skupina OTP z največjim prevzemom do zdaj vstopa na baltske trge

Madžarska finančna skupina OTP, katere del je tudi banka OTP v Sloveniji, je podpisala pogodbo za prevzem banke Luminor, ene vodilnih univerzalnih bank v baltski regiji. To bo največji prevzem v zgodovini skupine OTP. Po pridobitvi nujnih soglasij bo poslovanje razširila v Estonijo, Latvijo in Litvo, zato bo skupaj prisotna na 14 trgih, so sporočili iz OTP.

Prevzem, katerega vrednosti niso navedli, za skupino OTP pomeni vstop na razvite in stabilne baltske trge z dolgoročnimi napovedmi za rast. Vse tri baltske države so članice evropske monetarne unije, njihovi bančni sektorji pa so pod nadzorom Evropske centralne banke (ECB). Po zaključku prevzema se bo pričakovana bilančna vsota skupine povečala za približno 13 odstotkov, hkrati pa se bo povečal delež poslovanja skupine v evrskem območju. To bo še utrdilo položaj skupine OTP kot ene vodilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi, so v današnjem sporočilu za javnost poudarili v OTP.

»Prevzem Luminorja ni zgolj geografska širitev. Predstavlja strateški vstop v razvito in stabilno regijo z velikim potencialom za rast. Kot ena vodilnih bančnih skupin v srednji in vzhodni Evropi je skupina OTP v preteklih desetletjih dokazala svojo sposobnost ustvarjanja vrednosti na novih trgih. V prevzete banke vlagamo kapital, likvidnost in tehnološko znanje ter sledimo dolgoročnemu lastniškemu pristopu. Na podlagi močnega tržnega položaja Luminorja je naš cilj dodatno okrepiti vlogo banke v baltskih državah ter prispevati k razvoju finančnega sistema, kreditne aktivnosti in finančnih inovacij v regiji,« je povedal predsednik uprave OTP Bank na Madžarskem Péter Csányi​.

Luminor je po navedbah OTP ena ključnih finančnih institucij v baltski regiji, ki posluje s prebivalstvom in podjetji v vseh treh baltskih državah. V zadnjih letih je banka pomembno okrepila poslovni model, razširila bazo strank in pospešila digitalno preobrazbo, s čimer je utrdila svoj položaj ene vodilnih regionalnih univerzalnih bank.

Skupina OTP zaposluje skoraj 40.000 ljudi v enajstih srednje- in vzhodnoevropskih ter srednjeazijskih državah, kjer zagotavlja univerzalne finančne storitve za 17 milijonov strank. Sedež ima na Madžarskem, od leta 1995 pa kotira na budimpeški borzi. Skupina OTP nadzoruje tudi družbo OTP skupina Slovenija, ki je nastala z združitvijo Nove KBM in SKB banke.