Madžarski AutoWallis kupil posel od ACosmosa

»AutoWallis z uspešno zaključenim nakupom edinega zastopništva za vozila BMW v slovenski prestolnici vstopa na maloprodajni avtomobilski trg v državi in tako krepi svojo prisotnost v Srednji in Vzhodni Evropi. Ljubljanski zastopnik za vozila BMW, ki je tudi največji v Sloveniji, je svoja vrata odprl leta 2006 in poleg prodaje ter servisiranja vozil BMW izvaja tudi poprodajne storitve za znamko MINI. Madžarsko avtomobilsko podjetje, ki kotira na borzi v Budimpešti, želi povečati promet in izboljšati prodajo v Ljubljani ter tako prispevati k povečanju BMW-jevega tržnega deleža na slovenskem trgu,« so sporočili iz podjetja. ...