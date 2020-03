Madžarski prevzem znižal dobiček SKB banke

Ljubljana – Skupina SKB, ki je od konca lanskega leta v lasti madžarske OTP banke , je v lanskem letu povečala prihodke in znižala stroške. Kljub emu je bila čisti dobiček 6 odstotkov nižji kot leto prej, razlog pa so dodatne slabitve, saj je SKB banka po prevzemu politiko prilagodila skupini OTP in evidentirala pošteno vrednost osnovnih sredstev.Čisti bančni prihodki so lani dosegli 124 milijonov evrov in so bili za 2,3 odstotka višji kot lani, čisti obrestni pa so znašali 85,7 milijona evrov in so lanske presegli za 4,3 odstotke. Operativni dobiček je zrasel za dobrih šest odstotkov, čisti dobiček pa je bil za šest odstotkov nižji in je znašal 54 milijonov evrov.V SKB banki poslovanje ocenjujejo kot uspešno, saj so izboljšali razmerje med stroški in prihodki, ki je znašalo 47,9 odstotka. Tržni delež je konec leta 2019 znašal 8,8 odstotka, pri posojilih so ga povečali na 10,6 odstotka.