Madžarski šampioni nad regijo

Madžarska podjetja, bolj konkretno, državni šampioni, načrtno krepijo svojo navzočnost v širši regiji. Zanimajo jih vse sosednje države, ambicije pa sežejo tudi do Italije. Eden od državnih šampionov je OTP banka, ki se je v minulih letih agresivno širila, med drugim je kupila SKB banko. OTP je izkoristila umik Societe Generale in zavzela njen položaj. Naftna družba MOL odpira bencinske servise v srednji Evropi ter kupuje naftna in energetska podjetja. Tako so polovični lastniki hrvaške družbe INA, leta 2007 so kupili italijansko rafinerijo v Mantovi z več kot 150 črpalkami. Naslednje večje podjetje z mednarodnimi ...