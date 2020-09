Magistrski program ekonomske fakultete na 77. mesto na lestvici FT

Magistrski program ljubljanske ekonomske fakultete »International Master in Business and Organisation (IMB)« se je uvrstil na 77. mesto lestvice Financial Timesa, ki zajema najboljše magistrske programe »Master in Management« na svetu, in se tako v primerjavi z lanskim letom povzpel za deset mest.



Lestvica Financial Timesa je v mednarodni poslovni javnosti še vedno najbolj prepoznavna, uveljavljena in upoštevana. Uvrstitev na lestvico predstavlja znak kakovosti programa in izvrstnih diplomantov, ki so po zaključku študija hitro zaposljivi. Ključna elementa, ki vplivata na razvrstitev, sta poleg programa, učiteljev, internacionalizacije in stikov s poslovno skupnostjo predvsem zaposljivost ter plača diplomantov po zaključku študija in tri leta kasneje. Letos smo še posebej ponosni na dejstvo, da se je program povzdignil za kar deset mest ter obenem po merilu kakovosti glede na šolnino in dolžino študija še vedno ostal šesti najboljši izmed vseh, ki kotirajo na tej prestižni lestvici, so sporočili z Ekonomske fakultete: »Uvrstitev na lestvico ni samo znak prestiža, temveč diplomantom programa IMB omogoča večjo prepoznavnost na mednarodnem trgu dela, Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani pa pomeni potrditev kakovosti in ugleda v mednarodni skupnosti poslovnega izobraževanja.«



Pri letošnji uvrstitvi je bila pod drobnogledom 23. generacija. Njena predsednica Maja Lotrič, uveljavljena mlada managerka in solastnica družinskega podjetja Lotrič Meroslovje, pravi: »Program svojo odličnost zasluženo prikazuje tudi na mednarodni ravni. Skrben izbor kandidatov, nenehno vlaganje v strokovne predavatelje ter pridobivanje kompetenc skozi aktualne projekte zagotovo predstavljajo veliko odgovornost, ki jo nosi celotna Ekonomska fakulteta ter seveda direktorica programa, prof. dr. Domadenik. Vse to prepoznajo podjetja, celo multinacionalke, ki ambiciozne kandidate budno spremljajo ter zaznajo dodano vrednost v njihovi zaposlitvi takoj po zaključku programa. IMB v slovenski in mednarodni prostor prinaša aktualen in kakovosten izobraževalni program, na katerega smo lahko vsi ponosni.«



Predsednik zdajšnje 28. generacije Luka Eržen je dejal: »Lahko rečem, da program ne glede na trenutno situacijo s koronavirusom teče dalje povsem nemoteno in prav nič slabše. Vsi v generaciji smo izredno zadovoljni s svojim začetkom na pripravljalnem Bootcampu in nestrpno čakamo na uradni začetek. Pred nami je nedvomno eno izmed najzanimivejših let našega življenja, polno izzivov, dela na realnih projektih najuspešnejših podjetij in seveda tudi sodelovanja s tujino. Prav te stvari so bile pri meni ter mojih kolegicah in kolegih ključne za izbiro programa. Ponovna uvrstitev na lestvico FT, še višje kot v prejšnjih letih, samo še dodatno potrdi, da smo zares sprejeli pravo odločitev in smo lahko na svoj program še ponosnejši.«