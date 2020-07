Maja med potrošniki več optimizma in opravljenih nakupov

Ljubljana - Maja se je z rahljanjem ukrepov za zajezitev epidemije Covid-19 med evropske potrošnike znova vrnilo nekaj optimizma, saj se je obseg trgovine na drobno v primerjavi z aprilom povečal za kar 17,8 odstotka, kažejo podatki Eurostata za evrsko območje. Kljub temu pa je bil skupni obseg nakupov za dobrih pet odstotkov manjši kot maja lani.



V Sloveniji se je maja promet v trgovini na drobno - po treh zaporednih mesecih usihanja - povečal za 12,8 odstotka, kar je nekaj manj kot v evrskem območju in EU, v primerjavi z majem lani pa smo opravili za dobro desetino manj nakupov.



Epidemija je zelo spremenila vsebino in načine nakupovanja, saj je bilo v primerjavi z majem lani skoraj tretjina več nakupov opravljenih preko pošte in spleta. Ob tem je bilo v letošnjem maju v evrskem območju kar za polovico manj nakupov tekstila in obutve, za dobro četrtino manj nakupov računalniiške opreme, knjig in pogonskih goriv, na drugi strani pa je bilo kupljenih le za šest odstotkov manj zdravil in medicinske opreme, še kažejo podatki evropskega statističnega organa.