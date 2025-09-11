Maja Pak Olaj: Lepote in šampioni so supermoč slovenskega turizma

Poletje 2025 je Sloveniji prineslo 7 % več prihodov turistov in 10 % več prenočitev, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja.

Kako se država spopada s prenatrpanimi cestami, pomanjkanjem kadrov in novimi trendi, kot sta coolcation in nocturnal tourism?

In kako športniki, kot so Dončić, Pogačar in Garnbret, pišejo zgodbo slovenskega turizma?

Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.

Na obali Bohinjskega jezera se otroci igrajo ob vodi, medtem ko vodička skupini turistov razlaga filozofijo »dnevne sobe«. Gostje, pravi Pak Olajeva, naj pridejo kot prijatelji, ne kot potrošniki – naj spoštujejo naravo, jo delijo in hkrati varujejo. Ta prizor najbolje ponazarja slovenski pristop k turizmu: majhna država, ki želi ponuditi več kot zgolj lepe razglede.

»Slovenija je danes prepoznavna kot zelena butična destinacija,« pove Maja Pak Olaj. »Naša vizija je, da rastemo malo, a veliko bolje – z doživetji, ki so avtentična, osebna in trajnostna.«

Številke potrjujejo uspeh

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je država samo od januarja do julija 2025 zabeležila 7-odstotno rast prihodov turistov in 10-odstotno rast prenočitev. Julij in avgust sta bila rekordna. »To je jasen signal, da strategije delujejo,« pravi Pak Olaj. »Toda ob tem moramo paziti, da ostajamo zvesti svoji viziji – kakovost pred kvantiteto.«

Preobrazba slovenskega turizma se je začela po osamosvojitvi, ko je država prvič sistematično začela tržiti svoje lepote. Dve desetletji pozneje je Slovenija postala prva država na svetu, ki jo je organizacija Green Destinations razglasila za zeleno destinacijo. A uspeh se ne meri le z nagradami.

Videti ga je v specializaciji in butičnih projektih: od združenja butičnih nastanitev Slovenije do zbirke Slovenia Unique Experiences, ki ponuja ročno izbrane zgodbe – od obiranja soli v Sečovljah do kuharskih delavnic sredi vinogradov.

Športni junaki, ambasadorji

Uspehi naših športnih šampionov so promocija, ki je ne moreš kupiti,« poudarja Maja Pak Olaj.

Slovenija pa zna izkoristiti tudi svoje športne junake. Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret niso samo ambasadorji športa, ampak tudi države. »Njihovi uspehi so promocija, ki je ne moreš kupiti,« poudarja Pak Olaj. »Ko na svojih družbenih omrežjih omenjajo Slovenijo, to pomeni milijonske dosege.«

Toda rast prinaša izzive. V Bohinju, Bled in Ljubljani so prometni zastoji postali redna poletna slika. »Če želimo dolgoročno ohraniti kakovost izkušnje – tako za goste kot za domačine – potrebujemo pametno načrtovanje infrastrukture, zeleno mobilnost in boljše upravljanje parkirišč,« opozarja direktorica STO.

Turizem je "cool" za mlade

Enako resen izziv je pomanjkanje kadrov. Trenutno ga rešujejo z zaposlovanjem tuje delovne sile, a dolgoročna vizija je drugačna: »Mladi morajo videti turizem kot priložnost za rast. Zato smo prisotni na TikToku in podobnih platformah, da pokažemo, kako dinamična in raznolika panoga je to.«

Tudi gastronomija je pomemben del zgodbe. Francoski Figaro je Slovenijo označil za »majhno državo z veliko gastronomijo«. Od Hiše Franko do lokalnih gostiln, kulinarika danes soustvarja identiteto destinacije. »Naša prednost je avtentičnost. Gobe, nabrane v jutranji rosi, ali kozarec oranžnega vina iz Vipave – to so doživetja, ki jih gostje ne pozabijo,« pravi Pak Olaj.

Slovenski turizem pa gleda tudi naprej. Kakšni so trendi?

Podnebne spremembe prinašajo nove priložnosti. »Coolcation« – iskanje hladnejših destinacij v času vročinskih valov – je eden trendov, kjer ima Slovenija naravno prednost. Drugi je »nocturnal tourism« – nočni pohodi, opazovanje zvezd, večerni koncerti na prostem. »Če želimo ostati v ospredju, moramo znati hitro ujeti nove trende,« pravi Pak Olaj.

»Biti zelena destinacija ni marketinška nalepka, ampak obveza", je dejala gostja Maja Pak Olaj.

Ob vsem tem ostaja ključna beseda trajnost. »Biti zelena destinacija ni marketinška nalepka, ampak obveza. Gre za celoten sistem – od porabe vode in energije do zaščite biotske raznovrstnosti ter kakovostnega zaposlovanja,« poudari sogovornica.

Slovenija danes stoji pred izzivi, ki jih imajo vse uspešne destinacije: kako usmerjati množice, kako dvigovati dodano vrednost in kako ostati zvesta sebi. Če ji bo uspelo, bo zgodba o »majhni državi z veliko vizijo« še dolgo navdihovala svet.