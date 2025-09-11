  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Maja Pak Olaj: Lepote in šampioni so supermoč slovenskega turizma

    Turistična sezona letošnjega poletja je bila odlična, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja, kot so, kako urediti gnečo na cestah, pomanjkanje kadrov in kako ujeti nove trende. Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
    Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Galerija
    Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Petra Kovič
    11. 9. 2025 | 17:00
    11. 9. 2025 | 17:15
    5:50
    A+A-

    Poletje 2025 je Sloveniji prineslo 7 % več prihodov turistov in 10 % več prenočitev, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja.

    Kako se država spopada s prenatrpanimi cestami, pomanjkanjem kadrov in novimi trendi, kot sta coolcation in nocturnal tourism?

    In kako športniki, kot so Dončić, Pogačar in Garnbret, pišejo zgodbo slovenskega turizma?

    Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.

    Na obali Bohinjskega jezera se otroci igrajo ob vodi, medtem ko vodička skupini turistov razlaga filozofijo »dnevne sobe«. Gostje, pravi Pak Olajeva, naj pridejo kot prijatelji, ne kot potrošniki – naj spoštujejo naravo, jo delijo in hkrati varujejo. Ta prizor najbolje ponazarja slovenski pristop k turizmu: majhna država, ki želi ponuditi več kot zgolj lepe razglede.

    »Slovenija je danes prepoznavna kot zelena butična destinacija,« pove Maja Pak Olaj. »Naša vizija je, da rastemo malo, a veliko bolje – z doživetji, ki so avtentična, osebna in trajnostna.«

    Številke potrjujejo uspeh

    Po podatkih Statističnega urada Slovenije je država samo od januarja do julija 2025 zabeležila 7-odstotno rast prihodov turistov in 10-odstotno rast prenočitev. Julij in avgust sta bila rekordna. »To je jasen signal, da strategije delujejo,« pravi Pak Olaj. »Toda ob tem moramo paziti, da ostajamo zvesti svoji viziji – kakovost pred kvantiteto.«

    Preobrazba slovenskega turizma se je začela po osamosvojitvi, ko je država prvič sistematično začela tržiti svoje lepote. Dve desetletji pozneje je Slovenija postala prva država na svetu, ki jo je organizacija Green Destinations razglasila za zeleno destinacijo. A uspeh se ne meri le z nagradami.

    Videti ga je v specializaciji in butičnih projektih: od združenja butičnih nastanitev Slovenije do zbirke Slovenia Unique Experiences, ki ponuja ročno izbrane zgodbe – od obiranja soli v Sečovljah do kuharskih delavnic sredi vinogradov.

    Športni junaki, ambasadorji

    Uspehi naših športnih šampionov so promocija, ki je ne moreš kupiti,« poudarja Maja Pak Olaj. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Uspehi naših športnih šampionov so promocija, ki je ne moreš kupiti,« poudarja Maja Pak Olaj. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Slovenija pa zna izkoristiti tudi svoje športne junake. Luka Dončić, Tadej Pogačar in Janja Garnbret niso samo ambasadorji športa, ampak tudi države. »Njihovi uspehi so promocija, ki je ne moreš kupiti,« poudarja Pak Olaj. »Ko na svojih družbenih omrežjih omenjajo Slovenijo, to pomeni milijonske dosege.«

    Toda rast prinaša izzive. V Bohinju, Bled in Ljubljani so prometni zastoji postali redna poletna slika. »Če želimo dolgoročno ohraniti kakovost izkušnje – tako za goste kot za domačine – potrebujemo pametno načrtovanje infrastrukture, zeleno mobilnost in boljše upravljanje parkirišč,« opozarja direktorica STO.

    Turizem je "cool" za mlade

    Enako resen izziv je pomanjkanje kadrov. Trenutno ga rešujejo z zaposlovanjem tuje delovne sile, a dolgoročna vizija je drugačna: »Mladi morajo videti turizem kot priložnost za rast. Zato smo prisotni na TikToku in podobnih platformah, da pokažemo, kako dinamična in raznolika panoga je to.«

    Tudi gastronomija je pomemben del zgodbe. Francoski Figaro je Slovenijo označil za »majhno državo z veliko gastronomijo«. Od Hiše Franko do lokalnih gostiln, kulinarika danes soustvarja identiteto destinacije. »Naša prednost je avtentičnost. Gobe, nabrane v jutranji rosi, ali kozarec oranžnega vina iz Vipave – to so doživetja, ki jih gostje ne pozabijo,« pravi Pak Olaj.

    Slovenski turizem pa gleda tudi naprej. Kakšni so trendi?

    Podnebne spremembe prinašajo nove priložnosti. »Coolcation« – iskanje hladnejših destinacij v času vročinskih valov – je eden trendov, kjer ima Slovenija naravno prednost. Drugi je »nocturnal tourism« – nočni pohodi, opazovanje zvezd, večerni koncerti na prostem. »Če želimo ostati v ospredju, moramo znati hitro ujeti nove trende,« pravi Pak Olaj.

    »Biti zelena destinacija ni marketinška nalepka, ampak obveza
    »Biti zelena destinacija ni marketinška nalepka, ampak obveza", je dejala gostja Maja Pak Olaj. Foto: Marko Feist Foto Marko Feist
    Ob vsem tem ostaja ključna beseda trajnost. »Biti zelena destinacija ni marketinška nalepka, ampak obveza. Gre za celoten sistem – od porabe vode in energije do zaščite biotske raznovrstnosti ter kakovostnega zaposlovanja,« poudari sogovornica.

    Slovenija danes stoji pred izzivi, ki jih imajo vse uspešne destinacije: kako usmerjati množice, kako dvigovati dodano vrednost in kako ostati zvesta sebi. Če ji bo uspelo, bo zgodba o »majhni državi z veliko vizijo« še dolgo navdihovala svet.

     

    Šport  |  Košarka
    EP v košarki

    Srhljivka z nesrečnim koncem, Dončić: To se mi še ni zgodilo

    Slovenski košarkarji so v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi nudili več kot dostojen odpor favoriziranim Nemcem.
    Miha Šimnovec 10. 9. 2025 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Gorenjska
    Kolesarska steza

    Zaradi spora med državo in nadškofijo morda ob milijone, župana ogorčena

    Nadškofija Ljubljana se je zaradi kršenja pogodbe pritožila na gradbeno dovoljenje za dokončanje kolesarske steze.
    Tina Horvat 10. 9. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Jezni pogledi Slovencev so povedali vse, zmaga ni bila dovoljena

    Slovenska košarkarska reprezentanca je v četrtfinalni srhljivki morala priznati premoč Nemčiji z 91:99, potem ko je večji del tekme vodila.
    Nejc Grilc 11. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Atentat

    Konservativni aktivist in Trumpov prijatelj Charlie Kirk ubit v Utahu

    Enaintridesetletni krščanski nacionalist, ki je za voditelja gibanja Naredimo Ameriko spet veliko pridobil neštete študente, je bil ustreljen v vrat.
    10. 9. 2025 | 21:09
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

    Od družinskih poti do mestnih avantur – Hyundai SUV modeli združujejo prostornost, napredno tehnologijo in pogon po vaši meri.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 13:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

    Občinstvu znova ponuja obsežen nabor predstav – te bodo zagotovo zadovoljile vsak okus.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

    Bolečine v dimljah niso vedno posledica poškodbe. Odkrijte pogoste vzroke, učinkovite pristope in ključne korake k okrevanju.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetska varnost

    Kibernetsko varnost je treba jemati resno

    Digitalne grožnje se razvijajo hitreje, kot jim podjetja lahko sledijo. Stroški teh incidentov pa se povečujejo.
    Miran Varga 11. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Kibernetski napadi

    Največja potencialna grožnja za podjetja so kibernetski napadi

    Veljavo pri pripravah na krize pridobivajo umetna inteligenca in orodja za zgodnje odkrivanje.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zaščita zdravja

    Za hiter odziv, ko ga najbolj potrebuješ

    Vedno več podjetij vključuje različna zdravstvena zavarovanja v zaposlitvene pakete.
    Milka Bizovičar 10. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Znanost o dolgoživosti

    Nujni proaktivni pristopi k staranju

    Znanost o dolgoživosti pravi, da bi biilo treba namesto v zdravljenje večino sredstev vlagati v preprečevanje njihovih vzrokov.
    Maja Južnič Sotlar 10. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    STOSlovenska turistična organizacijaturizemSlovenijaMaja Pakkadripoletjetrajnostni turizemgospodarstvoDelov podkastposelLuka DončićJanja Garbret

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Meteorologija

    Arso: Opozorila s previsoko stopnjo nevarnosti so neizogibna

    Zaradi nepredvidljivega značaja vremenskih dogajanj so lahko računalniški meteorološki modeli tudi zavajajoči.
    11. 9. 2025 | 17:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podkast Supermoč

    Maja Pak Olaj: Lepote in šampioni so supermoč slovenskega turizma

    Turistična sezona letošnjega poletja je bila odlična, a za impresivnimi številkami se skrivajo tudi nova vprašanja, kot so, kako urediti gnečo na cestah, pomanjkanje kadrov in kako ujeti nove trende. Gostja podkasta Supermoč je direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj.
    Petra Kovič 11. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Diella

    Albanija za ministrico imenovala umetno inteligenco

    Diella je prva virtualna ministrica, ki jo poganja umetna inteligenca.
    11. 9. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protest proti vojni v Gazi

    Tudi Irska ne bo nastopala na Evroviziji, če bo sodeloval Izrael

    Evrovizija je že lani potekala v senci protestov proti vojni v Gazi. Z odstopom od tekmovanja grozi več držav.
    11. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Brez odstrela

    Srbska legenda kot mačka z devetimi življenji, reševala se bo proti Albancem

    Nogometna zveza Srbije po polomu proti Angliji ni ugodila pozivom navijačev in javnosti o menjavi selektorja.
    11. 9. 2025 | 15:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Diella

    Albanija za ministrico imenovala umetno inteligenco

    Diella je prva virtualna ministrica, ki jo poganja umetna inteligenca.
    11. 9. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Protest proti vojni v Gazi

    Tudi Irska ne bo nastopala na Evroviziji, če bo sodeloval Izrael

    Evrovizija je že lani potekala v senci protestov proti vojni v Gazi. Z odstopom od tekmovanja grozi več držav.
    11. 9. 2025 | 16:52
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Brez odstrela

    Srbska legenda kot mačka z devetimi življenji, reševala se bo proti Albancem

    Nogometna zveza Srbije po polomu proti Angliji ni ugodila pozivom navijačev in javnosti o menjavi selektorja.
    11. 9. 2025 | 15:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni, ter ukrepati pravočasno« (video)

    Dr. Rado Pišot o tem, kako Mediteranski center zdravja (MCZ) Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper povezuje znanost, diagnostiko in vsakdanje življenje.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

    V času inflacije in negotovosti se investicijsko zlato vedno znova izkaže kot ena najzanesljivejših oblik dolgoročnega varčevanja in zaščite premoženja.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

    Za številna podjetja je zasebni dolg ključ do rasti v času omejenega dostopa do kapitala.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:04
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PAMETNI POMOČNIKI

    Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

    Vsaka ženska ve, kako dragoceno je imeti urejeno kuhinjo in dobro organiziran hladilnik.
    Promo Slovenske novice 9. 9. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    ZAVAROVANJE

    Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

    Osebna odgovornost kot temelj – zavarovanje ni formalnost, ampak zaveza sebi in svojim bližnjim.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

    Mlada podjetja so pogosto tarča napadov, a zanesljivo partnerstvo omogoča, da se inovativno podjetje, kot je ReCatalyst, lahko osredotoča na globalni preboj.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Nacionalni mesec skupnega branja 2025 z Beremo skupaj

    Od 8. 9. (dan pismenosti) do 12. 10. (Teden otroka®) bo osmi Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga podpira akcija Beremo skupaj.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

    Sodobno delovno okolje sloni na treh stebrih: zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in brezhibno čista delovna oblačila.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

    Znanje, predanost in sodelovanje zaposlenih so temelj, na katerem NIL ustvarja inovacije, rast in delovno okolje, ki presega evropsko povprečje v IT-industriji.
    Promo Delo 8. 9. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vožnja

    Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

    Odkrijte novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA, ki je prostornejši, udobnejši, pametnejši in učinkovitejši od predhodnika.
    Promo Delo 9. 9. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Izkoristite vsak žarek: Kako iz sončne elektrarne »iztisniti« še več?

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

    Edi Tuš dokazuje, da je za prve tekaške kilometre in velike cilje vedno pravi čas.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo