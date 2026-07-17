Maja Pak Olaj: V turizmu nam gre dobro, a previdnost ni odveč

Slovenija v vrhunec poletne turistične sezone vstopa z dobrimi rezultati. Po uspešni predsezoni se je rast nadaljevala tudi junija, prvo polletje pa je prineslo 6 odstotkov več prenočitev in 7 odstotkov več tujih gostov kot v enakem obdobju lani. Kljub spodbudnim številkam v Slovenski turistični organizaciji opozarjajo, da geopolitične razmere in gospodarska negotovost zahtevajo previdnost.

»Smo na dobri poti, ne pa v celoti na varni strani. Turizem je občutljiva panoga, zato zelo budno spremljamo vsa gibanja in se jim prilagajamo,« poudarja direktorica STO Maja Pak Olaj.

Po njenih besedah Slovenija uspešno izkorišča ugled zelene, varne in trajnostno usmerjene destinacije, prednost pa predstavljata tudi raznolika turistična ponudba in dobro razmerje med ceno ter kakovostjo.

»Smo na dobri poti, ne pa v celoti na varni strani. Turizem je občutljiva panoga, zato zelo budno spremljamo vsa gibanja in se jim prilagajamo,« poudarja direktorica STO Maja Pak Olaj. FOTO: Luka Maček

V primerjavi z nekaterimi konkurenčnimi destinacijami, kjer beležijo upad gostov, predvsem z nemškega trga, Slovenija ostaja nad evropskim povprečjem rasti. Pomemben delež prispevajo tudi obiskovalci z bolj oddaljenih trgov, med njimi Američani in Britanci.

Pak Olajeva ocenjuje, da ostajajo obeti za drugo polovico leta spodbudni: »Lahko smo optimistični, vendar tudi previdni. Veliko bo odvisno od tega, kako kakovostno bomo izpeljali glavno sezono, kako bomo upravljali obisk in kakšno zadovoljstvo bodo odnesli naši gostje.«

Pak Olajeva ocenjuje, da ostajajo obeti za drugo polovico leta spodbudni: »Lahko smo optimistični, vendar tudi previdni. FOTO: Luka Maček

Posebej izrazita ostaja rast obiska gorskih občin, kjer se kaže vpliv podnebnih sprememb na potovalne navade. »Ljudje vse pogosteje iščejo naravo, osvežitev in aktivnosti na prostem. Slovenija ima tukaj veliko prednosti, zato pa je toliko pomembnejše odgovorno upravljanje turističnih tokov in skrb za varnost obiskovalcev,« še poudarja direktorica STO.

V ospredju ostaja tudi cilj ustvarjanja višje dodane vrednosti, pri čemer v STO opozarjajo, da morajo morebitnim podražitvam vedno slediti višja kakovost ponudbe, boljše storitve in nadaljnje naložbe v razvoj slovenskega turizma.