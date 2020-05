Maja pol manj novih brezposelnih kot aprila, prostih več delovnih mest

Ljubljana – Če je bilo še v aprilu 14.419 novih prijav brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje, pa se je v maju, do 26. v mesecu, na novo prijavilo pol manj, 7089 brezposelnih, »kar vliva določeno mero optimizma glede nadaljnje rasti brezposelnosti,« so sporočili iz zavoda. Po njihovem mnenju so spodbudni tudi podatki, da se je doslej v maju odjavilo 5384 oseb, pri čemer se jih je kar 4462 zaposlilo.



Na ponovno rast povpraševanja delodajalcev po delavcih kažejo tudi podatki na njihovi spletni strani, kjer je objavljenih več kot 2100 prostih delovnih mest – med epidemijo je sicer ta številka padla pod tisoč.



Ob koncu aprila 2020 je bilo sicer registriranih 88.648 brezposelnih, kar je 14,4 odstotka več kot februarja 2020, v primerjavi z aprilom 2019 je bila brezposelnost večja za 19,9 odstotka.



Kriza je najbolj vplivala na gostinstvo, nadpovprečna rast brezposelnosti je značilna tudi za dejavnosti prometa in skladiščenja ter poslovanja z nepremičninami. Največji porast novoprijavljenih je bil pri tistih, katerih poklici spadajo v skupino poklici za storitve, izstopajo pa kuharji (porast brezposelnih za 746,3 odstotka), natakarji (+464,8 odstotka) in prodajalci (+145,5 odstotka).