Maja se je naraščanje števila brezposelnih umirilo

Ljubljana – V maju se je naraščanje števila brezposelnih pri nas nekoliko umirilo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo registriranih 90.415 brezposelnih oseb, kar je 1767 oziroma dva odstotka več kot aprila. V primerjavi z majem 2019 je bila brezposelnost večja za 18.403 osebe ali za dobro četrtino, izhaja iz podatkov zavoda za zaposlovanje.



Zmanjšanje gospodarske dejavnosti zaradi posledic epidemije covida-19 je v prejšnjih mesecih izrazito povečalo število ljudi, ki so izgubili zaposlitev, v marcu se je tako število registriranih brezposelnih povečalo za skoraj 8000, v aprilu pa za skoraj 11.000.



Maja so se razmere na trgu dela nekoliko popravile. Narašča tudi povpraševanje delodajalcev po delavcih, v maju je bilo pri zavodu prijavljenih za 67,9 odstotka več prostih delovnih mest kot v aprilu, a še vedno za dobrih 45 odstotkov manj kot maja 2019.



Na novo se je maja na zavodu prijavilo 7928 brezposelnih oseb, kar je 45 odstotkov manj kot aprila, zaposlilo oziroma samozaposlilo pa se je 5031oseb. izhaja iz evidenc zavoda za zaposlovanje.



V prvih petih mesecih letošnjega leta se je sicer na novo prijavilo 46.655 brezposelnih oseb, kar je za polovico več kot lani v tem času. Največ se je prijavilo tistih, ki so izgubili zaposlitev za določen čas (23.236). Prijavilo se je še 2565 iskalcev prve zaposlitve ter 13.796 trajno presežnih delavcev in stečajnikov. V primerjavi z istim lanskim obdobjem se je na zavodu prijavilo za 7,5 odstotka manj iskalcev prve zaposlitve.