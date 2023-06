Maja znova rekordno malo brezposelnih po letu 1990

Trg dela pri nas ostaja pregret. Maja se je namreč že tako nizka brezposelnost še zmanjšala in je bila že drugi mesec zapored najnižja v Sloveniji po letu 1990. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo namreč registriranih 47.186 brezposelnih, kar je 2,9 odstotka manj kot aprila in 15,5 odstotka manj kot maja lani, sporočajo z državnega zavoda za zaposlovanje.

Po drugi strani se je število na novo prijavljenih povečalo na 3977, kar je 4,1 odstotka več kot aprila in 2,7 odstotka več kot pred enim letom. Pri tem se je zaposlilo 3320 brezposelnih, 13,7 odstotka manj kot aprila in 14,2 manj kot v lanskem maju.

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ iz predelovalnih dejavnosti, gradbeništva ter zdravstva in socialnega varstva, so maja zavodu sporočili 14.774 prostih delovnih mest, kar je skoraj četrtina več kot aprila. Še naprej je največ povpraševanja po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih in visokih gradnjah, čistilcih, prodajalcih in voznikih težkih tovornjakov. Delo pa brez težav najdejo tudi skladiščniki, natakarji, kuhinjski pomočniki, predmetni učitelji v osnovni šoli in strokovni sodelavci za zdravstveno nego.