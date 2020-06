Male gradbince skrbi zmanjšanje povpraševanja

Ljubljana – Manjša podjetja iz gradbeništva po sprostitvi omejitvenih ukrepov spet v večjem obsegu opravljajo dejavnost, a se je povpraševanje za prihodnje mesece zmanjšalo, opozarja predsednik sekcije gradbincev na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije Zoran Simčič: »Pričakuje se upad gradbeništva do poletja prihodnje leto, nato pa ponovna rast.«Epidemija koronavirusa je vplivala tudi na gradbena podjetja. Vrednost opravljenih gradbenih del je bila aprila 7,1 odstotka nižja kot marca in 6,6 odstotka nižja kot aprila lani, kažejo podatki državnega statističnega urada. To je drugi zaporedni mesec zniževanja vrednosti ...