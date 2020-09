Man bo odpuščal

Tudi Schaeffler zmanjšuje obseg



Nemško dobaviteljsko podjetje Schaeffler, ki se med drugim ukvarja s proizvodnjo menjalnikov in delov šasije, bo zaradi manjšega povpraševanja zmanjšalo število zaposlenih, in sicer za 4400 do leta 2022, po različnih obratih v Nemčiji in drugod po Evropi. Še o precej večjih številkah odpušanj – 30000 do leta 2025 – je že pred časom poročal eden dobaviteljskih velikanov Continental.

Upad gospodarske aktivnosti, povezane z epidemijo novega koronavirusa, se pozna tudi na delovanju proizvajalcev gospodarskih vozil. Tako je podjetje Man, ki izdeluje tovornjake in avtobuse in je sicer del koncerna Volkswagen, danes objavilo, da bo število zaposlenih zmanjšalo za 9500, utegnejo pa zapreti tri evropske tovarne.Ko so sporočili na spletni strani podjetja, se morajo v zasledovanju prihodnjih izzivov, ki jih prinašajo digitalizacija, avtomatizacija in uvajanje novih pogonov, soočiti s prestrukturiranjem in tako so predstavnike delavcev pozvali k pogovorom, saj želijo zmanjšati število zaposlenih. Govor je o skoraj četrtini vseh zaposlenih tega podjetja (37.000), kar 55 odstotkov jih je v Nemčiji. To naj bi pomenilo prestavitev določenih delov proizvodnje, v negotovosti pa je tudi obstoj tovarn v mestih(Avstrija) terin(Nemčija).Podjetje se je s potrebo po prestrukturiranju soočalo že prej, vendar se je govorilo o manjših številkah. Sredi poletja je presenetljivo odstopil dotedanji direktor, kar je nakazalo ostrejše spremembe. Družba Man je imela v polovici letošnjega leta izgubo 387 milijonov evrov, s pričujočo napovedjo prestrukturiranja pa naj bi do leta 2023 prihranila 1,8 milijarde evrov.Položaj za proizvajalce v tej industrijski panogi ni preprost. Trg gospodarskih vozil na stari celini je namreč še nekoliko bolj pod pritiskom kot avtomobilski: po podatkih panožnega združenja evropskih avtomobilskih proizvajalcevje bila v prvi polovici leta 2020 prodaja gospodarskih vozil v Evropi za 34 odstotkov nižja, samo pri težkih tovornjakih pa je nazadovala za več kot 40 odstotkov.Po navedbah agencije Bloomberg je Man manj donosno podjetje kot sestrska švedska, obe sta sicer organizacijsko del enote, ki jo je matični koncern Volkswagen ustanovil z namenom boljšega konkuriranja njegovih proizvajalcev gospodarskih vozil na evropskem in svetovnem trgu. No, Scania je napovedala oduščanja že junija in sicer so govorili o številki 5000... Traton je sicer v četrtek okrepil ponudbo za nakup preostalega dela ameriškega proizvajalca tovornjakov, v katerem so imeli doslej 17-odstotni delež. Traton si želi tako okrepiti položaj za boj z največjimi tekmeci na področju gospodarskih vozil, kot stain