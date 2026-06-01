Dragica Grilj nova direktorica družbe Delo mediji

Mandat direktorice družbe Delo mediji z današnjim dnem prevzema Dragica Grilj. V okviru nove organizacijske strukture bo pristojna za področja poslovnega razvoja, prodaje in marketinga. Obenem ostaja direktorica Delovega poslovnega centra.

Dosedanji direktor družbe Dejan Novaković bo v vlogi direktorja odgovoren za področje financ, računovodstva in kontrolinga ter za razvoj informacijske tehnologije, hkrati pa ostaja tudi vršilec dolžnosti odgovornega urednika. Oba skupaj bosta odgovorna za področje kadrov.

Dragica Grilj z Delom sodeluje zadnjih 20 let. V preteklosti je bila med drugim poslovna direktorica Slovenskih novic, direktorica prodaje oglasov in naklad, v zadnjih osmih letih pa je razvila in vodila Delov poslovni center.

Ob nastopu mandata je Dragica Grilj poudarila: »Pred družbo Delo mediji je pomembno razvojno obdobje. Novi načini distribucije vsebin, uporaba umetne inteligence in spremembe uporabniških navad od medijskih hiš zahtevajo hitrejši razvoj produktov in novih poslovnih modelov. Verjamem, da bodo v prihodnje uspešne predvsem tiste medijske hiše, ki bodo znale povezati kakovostne vsebine, tehnologijo, podatke, lastne distribucijske kanale in poslovni razvoj v enoten poslovni model ter na tej podlagi graditi odnos z uporabniki. Delo ima močno blagovno znamko, velik doseg, pomembno vlogo v slovenskem prostoru ter veliko znanja in potenciala. Verjamem, da z jasno razvojno usmeritvijo, postopnimi spremembami in dobrim sodelovanjem ekip lahko zgradimo sodoben, dolgoročno stabilen in razvojno naravnan medijski model za prihodnost.«