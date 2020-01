Mandat za vodenje Petrola Nadi Drobne Popović

Širitev uprave?

Tomaž Berločnik Foto Roman Šipić

Ljubljana – Mandat za sestavo Petrolove uprave je po pričakovanjih dobila ki naj bi v prihodnje tudi vodila družbo . Tako je na včerajšnji seji, ki je bila sklicana v veliki tajnosti, sklenil nadzorni svet, so sporočili iz družbe.Kot so objavili na Seonetu, so nadzorniki opravili selekcijske razgovore s potencialnimi kandidati za mandatarja in na podlagi tega kot najprimernejšo kandidatko izbrali Nado Drobne Popović, sicer prvo nadzornico družbe, ki že zdaj začasno vodi družbo.Od mandatarke se pričakujejo, da bo v roku 21 dni oblikovala ekipo, ki bo lahko imenovana za petletni mandat kot uprava. Do imenovanja nove sestave uprave bodo družbo še naprej vodile predsednica uprave Nada Drobne Popović, članica uprave Danijela Ribarič Selaković in delavska direktorica Ika Krevzel Panić.Drobne Popovićeva je vodenje družbe prevzela konec oktobra, potem ko se je nadzorni svet pod njenim vodstvom strinjal s predčasnim prenehanjem mandata dolgoletne uprave pod vodstvomUprava Petrola je bila doslej štiričlanska, po statutu pa je lahko največ šestčlanska, pri čemer eno mesto pripada delavskemu direktorju. Neuradno se omenja, da bi lahko bila uprava po novem petčlanska, torej štiri plus ena.