Manj prodanih avtomobilov, manj dobička

Nemške premijske znamke: Kitajska je največja težava – Res le leto zahtevne tranzicije?

Najprestižnejši nemški avtomobilski proizvajalci imajo za seboj zahtevno poslovno četrtletje. Zaradi kombinacije zahtevnih razmer na kitajskem trgu (ni več velike splošne rasti, pritisk lokalnih tekmecev) pa tudi nekaterih geopolitičnih dejavnikov so imeli slabše poslovne kazalnike, a vendarle ob zniževanju stroškov verjamejo v zanje solidno celotno poslovno leto. Porscheju, proizvajalcu luksuzno-športnih avtomobilov v večinski lasti Volkswagna, se je marža v prvih treh mesecih leta 2026 zmanjšala na 7,1 odstotka (lani v tem času 8,6 odstotka). V treh mesecih so prodali 61.000 avtomobilov, za 14 odstotkov manj. Za Porsche so izzivi večplastni, od zmanjševanja prodaje na Kitajskem, ponavljajočih se carinskih pretresov v ZDA do nekaterih težav z ustrezno modelsko ponudbo. Na učinek upada ...