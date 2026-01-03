Manjka pogled gospodarja, ki bi skrbel za suverenost

Za projekt druge jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) poteka priprava državnega prostorskega načrta, kjer želi šest posavskih občin več besede. Razvojno so v zaostanku, čeprav dobivajo že drugi jedrski objekt. Kljub temu podpirajo projekt Jek 2, saj je stabilna energija ključna za suverenost države in tudi konkurenčnost gospodarstva. Zato so ustanovili posvetovalno komisijo, ki jo vodi Tine Ogorevc.

Najprej morda o vaši vlogi. Kje se nahajate v vseh teh procesih okrog projekta Jek 2 in kaj to konkretno pomeni za vas?

Pred približno letom dni so župani šestih občin v Posavju ustanovili Posvetovalno komisijo Sveta regije Posavje za Jek 2, ki se osredotoča na vprašanja druge jedrske elektrarne v Krškem. Predsedujem tej komisiji, ki predstavlja regijo v procesu umeščanja objekta v prostor. Naša vloga je predvsem ta, da koordiniramo stališča in pričakovanja občin ter omogočimo konstruktivno sodelovanje z investitorjem in državo.

Omenjate, da so občine v Posavju že dolgo povezane z energetskimi objekti. Kakšna so pričakovanja glede Jek 2?

Regija je že desetletja tesno povezana z energetsko industrijo. Vse občine v Posavju se zavedajo pomembnosti novih energetskih projektov, a hkrati tudi morebitnih negativnih vplivov. Prednostna naloga odgovornih v Posavju je zaščititi prostor, omogočiti nadaljnji razvoj regije in ohraniti kakovost življenja za njene prebivalce. Projekt sam prinaša izjemno kompleksne izzive, ki pa obenem ponujajo tudi številne priložnosti.