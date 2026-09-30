Manpower in Addiko znova med najboljšimi delodajalci, nagrajen tudi Nomago

Slovenski podjetji Manpower in Addiko sta ponovno osvojili prvi mesti v svojih kategorijah izbora Top Workplace: Best of the Best, medtem ko je Skupina Nomago prejela priznanje na prvi podelitvi nagrad Adriatic HR Awards. Priznanja so podelili v petek zvečer v okviru festivala HR.Weekend, ki je med 24. in 27. septembrom potekal v Rovinju.

Manpower je drugo leto zapored osvojil prvo mesto med malimi podjetji. Za njim se je uvrstil M plus.

Med srednje velikimi podjetji je prvo mesto ponovno pripadlo Addiku, pred Better Careom in Big Bangom.

Med velikimi podjetji letos zmagovalca ni bilo. Nobeno od prijavljenih podjetij namreč že drugo leto zapored ni doseglo zahtevanega praga za priznanje.

Izbor Top Workplace: Best of the Best poteka ločeno po trgih in velikosti podjetij. Za priznanje se mora podjetje uvrstiti med tri najboljše v svoji kategoriji ter doseči rezultat, ki je najmanj 25 odstotkov nad povprečjem industrije in trga. Povprečna ocena slovenskega trga je letos znašala 2,30, povprečje nagrajenih podjetij pa 3,65.

Nomago nagrajen za projekt raznolikosti

Na prvi podelitvi Adriatic HR Awards je bilo 58 prijav v osmih kategorijah. Med nagrajenci je bila tudi slovenska Skupina Nomago, ki je zmagala v kategoriji Diversity, Equity & Inclusion.

Nagrajeni projekt »DEI Initiative: Different Cultures, One Steering Wheel« je usmerjen v raznolikost, enakopravnost in vključevanje zaposlenih.

Žirija je projekte ocenjevala glede na njihovo strategijo, izvedbo in dosežene rezultate. Za nagrado ni zadoščal zgolj najboljši rezultat v posamezni kategoriji, saj je moral projekt doseči tudi najmanj sedem od desetih možnih točk.

Največ kategorijskih nagrad je letos prejela Hrvaška, ki je osvojila tudi edini Grand Prix. Slovensko priznanje je pripadlo Nomagu.