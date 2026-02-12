Marca tretja izdaja ljudskih obveznic

Pred državo ta teden in konec marca obsežna zalogaja refinanciranja zapadlih obveznic

Ministrstvo za finance je na socialnih omrežjih napovedalo še tretjo izdajo tako imenovanih ljudskih obveznic. Podrobnosti izdaje ministrstvo še ni razkrilo, vpis obveznic pa bo med 16. in 27. marcem. Izdaja bo tako potekala med parlamentarnimi volitvami. Za vlagatelje pa je pomembneje, da bo to prva javna ponudba vrednostnih papirjev, ki jo bo mogoče izkoristiti za naložbe v okviru individualnega naložbenega računa (INR). INR za nakup državnih obveznic sicer ne zagotavljajo opaznih davčnih ugodnosti, v nekaterih primerih lahko celo prinesejo višje davčno breme. Vendar bodo za večino nižji stroški transakcij. Morebitni kapitalski dobički, ustvarjeni s prodajo dolžniških vrednostnih papirjev, namreč niso obdavčeni. Prav tako niso obdavčene obresti od izdanih ljudskih obveznic, razen če ...