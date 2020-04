Margrethe Vestager: Države lahko zaščitijo podjetja pred nakupi s Kitajske

Evropska komisarka za konkurenco in izvršna podpredsednica komisije Margrethe Vestager je v intervjuju za Financial Times dejala, da »nimamo težav s tem, da bi države nastopile na trgu in kupovale deleže v domačih podjetjih, če bi bilo to nujno, da bi preprečili kitajski prevzem takega podjetja«. Ljudje so več kot dobrodošli, da poslujejo v Evropi, vendar ne na podlagi neenakih pogojev.Poudarila je državno lastništvo kitajskih podjetij, ki da imajo že dolgo na radarju evropske tekmece. In zdaj ko je koronavirus vplival na zmanjšanje vrednosti njihovih delnic, se je po vsej celini povečala možnost za njihove prevzeme, je ...