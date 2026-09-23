Maribor po rasti cen stanovanj močno prehiteva Ljubljano – sveži podatki Sursa

Stanovanjske nepremičnine so se v drugem četrtletju na ravni države podražile za tri odstotke (primerjava s predhodnim četrtletjem), na medletni pa za 9,1 odstotka, so danes sporočili iz Statističnega urada RS (Surs). Novogradnje se cenijo, rabljenim pa cene rastejo Statistika kaže, da so se novogradnje pocenile tako na četrtletni (–7,1 odstotka) kot medletni ravni (–5,8 odstotka), medtem ko so se rabljene nepremičnine podražile (4,6 in 12,2 odstotka), kar pomeni, da so rabljene nepremičnine zmanjšale cenovni zaostanek za novimi gradnjami. Cene novih stanovanj so glede na predhodno trimesečje upadle za –7,2 odstotka, v enem letu pa za –6,9 odstotka. Na drugi strani so se rabljena stanovanja v primerjavi s prvim četrtletjem podražila za 3,1 odstotka, v enem letu pa za kar 11,5 odstotka. ...