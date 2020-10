Mariborskim delavcem ponujajo službo na Hrvaškem

Predsednik uprave Cimosa Gino Berti. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Zahtevamo spoštovanje zakonodaje, višje odpravnine – in sicer 15 odstotkov nad zakonsko osnovo, v primeru dveh zakoncev naj se ne odpusti oba,« je nekatere pomembnejše zahteve naštel, predsednik Sindikata kovinske in elektro industrije Slovenije (SKEI) za kraško-notranjsko in obalno regijo. Danes so se z vodstvom Cimosa sestali zaradi napovedanih odpuščanj. Koprski proizvajalec avtomobilskih delov Cimos je namreč minuli mesec napovedal odpuščanje 200 zaposlenih – okoli 150 v Mariboru, kjer nameravajo obrat v celoti zapreti, in 50 v Senožečah. Na koprskem zavodu za zaposlovanje so že prejeli osnutek programa presežnih delavcev.Ristič izpostavi, da je v Mariboru veliko starostno zaščitenih delavcev in delavskih predstavnikov, ki jih ni mogoče odpustiti. Ugotovili so tudi, da je Cimosovo vodstvo v nasprotju z zakonodajo za mariborske zaposlene odredilo koriščenje dopusta, kar so morali po njihovem opozorilu popraviti in ukrep prekvalificirati v čakanje na delo. »Mariborskim delavcem ponujajo službe v Vuzenici in hrvaškem Roču, kjer ima Cimos obrata,« omeni tudi, predsednik sindikata SKEI za Cimos Senožeče. Kot pojasni, pa zakonski predpisi predvidevajo, da lahko delodajalec prestavi delavce na največ tri ure oddaljeno lokacijo, do katere mora biti organiziran javni prevoz.»Vprašljivo je tudi, kako lahko obstajajo viški delovne sile v Senožečah, če ta, ki za razliko od Maribora ima delo, najema okoli 30 agencijskih delavcev,« poudari Ristič in doda, da so upravi Cimosa zdaj dali »domačo nalogo« in se bodo ponovno sestali prihodnji ponedeljek.Cimos je pred tremi leti prevzela italijanska skupina TCH, ki jo vodi. Potem ko je lani kazalo, da se je družba začela pobirati, pa je med krizo zaradi pandemije, ki je močno prizadela avtomobilsko industrijo, spet zašla v težave. Konec lanskega leta je družba zaposlovala manj kot tisoč ljudi, pred štirimi leta pa je bilo njihovo število vsaj štirikrat večje.