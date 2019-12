Mario Gobbo nov nadzornik Cinkarne Celje

Nov nadzornik Cinkarne Celje je postal Mario Gobbo, ki sta ga predlagala Modra zavarovalnica in Generali.

Nekdanji predsednik upave Gorenja Franjo Bobinac se je iz boja za nadzorniški stolček umaknil že pred skupščino, s svojim predlogom pa ni bila uspešna niti Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB).



Dnevni red izredne skupščine Cinkarne Celje je imel le eno vsebinsko točko, in sicer imenovanje člana nadzornega sveta. Skupščina se je seznanila z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta Boruta Jamnika, sicer predsednika uprave Modre zavarovalnice. Nadzorni svet je za novega člana za petletni mandat predlagal Franja Bobinca, nekdanjega predsednika uprave Gorenja, zdaj pa podpredsednika za globalni marketing v Hisense International.



Delničar Envestor je na predlog nadzornikov podal nasprotni predlog, in sicer da na za nadzornika imenujejo direktorja finančnega in nepremičninskega podjetja Grunt Nep Boruta Bizaja. Bobincu je namreč očital, da je Gorenje pod njegovim vodenjem dosegal podpovrečne rezultate in nizko donosnost. Bobinac je sicer prejšnji teden v petek umaknil soglasje h kandidaturi v nadzorni svet.



Modra zavarovalnica in Generali sta na skupščini podala nasprotni predlog, in sicer da nadzornik postane Američan Mario Gobbo. Zbor delničarjev je predlog potrdil s 53,55 odstotki glasov. O nasprotnem predlogu Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je za nadzornika predlagala svojega izvršnega direktorja Bojana Gantarja tako niso glasovali.



Maria Gobba poznam, skupaj sva bila v nadzornem svetu Triglava. Ocenjujem, da je dober kandidat in verjamem, da bo dobro delal v nadzornem svetu Cinkarne Celje, je dejal predsednik družba Mali delničarji Rajko Stanković. »Tudi o nasprotnem kandidatu Bojanu Gantarju težko rečem slabo besedo, njegovi rezultati so dobri,« je Stanković dejal o nekdanjem prvem človeku Alpine.



Prihodnje leto mandat poteče trem nadzornikom Cinkarne Celje, in sicer Dejanu Rajbaru ter dvema predstavnikoma zaposlenih Dušanu Mestinšku in Alešu Stevanoviču. Mandat poteče tudi celotni upravi, ki jo vodi Tomaž Benčina.

Cinkarna povečuje prihodke

Cinkarna Celje bo letos po oceni uprave ustvarila 168,8 milijona evrov prodaje, medtem ko prihodnje leto po načrtih tri odstotke več. Letos bodo ustvarili 19 milijonov evrov dobička, prihodnje leto po načrtu 14,1 milijona evrov, medtem ga je lani bilo za 30,6 milijona evrov. »Leto 2019 je zaznamovalo padanje prodajnih cen, kar smo s povečanjem prodanih količin nadomestili. Povpraševanje je sicer stabilno, a na trgih blizu EU zaznavamo svojo nekonkurenčnost v primerjavi s kitajskimi proizvajalci. Vprašanje časa je, kdaj bo kitajski pigment v celoti vdrl na EU trg,« je zapisal predsednik uprave Tomaž Benčina. Ta za prihodnje leto pričakuje povečanje povpraševanja, a nadaljevanje padca prodajnih cen, ob nespremenjenih cenah titanonosnih surovin.