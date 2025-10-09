Marko Pahor postal član nadzornega odbora Evropske centralne banke

Nadzornemu odboru Enotnega nadzornega mehanizma pri Evropski centralni banki se je iz Slovenije pridružil dr. Marko Pahor, je objavljeno na njenem portalu. Pahor je viceguverner Banke Slovenije in dolgoletni profesor za statistiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pred njim je bil slovenski član odbora dr. Primož Dolenc.

Po diplomi na Ekonomski fakulteti je na tej fakulteti končal magistrski študij, doktoriral pa je leta 2003 iz uporabe statističnih orodij za analizo korporativnega upravljanja. Ob pedagoškem in raziskovalnem delu je prevzel tudi funkcijo prodekana za finance, investicije in kadre.

Na mesto viceguvernerja Banke Slovenije ga je leta 2022 postavil Državni zbor, mandat je nastopil leto zatem, izteče se mu leta 2029.