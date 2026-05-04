Maroko in njegov novi gospodarski model

Pri vzpostavljanju avtomobilske industrije nikoli ni bil cilj zgraditi eno tovarno, ampak oblikovati domačo dobavno verigo.

Leta 2023 je Maroko prestopil kritični prag, ko je vrednost njegovega izvoza avtomobilov presegla prihodke od fosfatov, rudnega vira, ki je najmanj stoletje utrjeval gospodarstvo države. V nasprotju s pričakovanji je država brez nafte, plina in drugih očitnih prednosti v smislu virov postala najbolj dinamično avtomobilsko središče v Sredozemlju. A to ni bil čudež. Bilo je nekaj koristnejšega – študija primera gospodarske metode. Ko je Maroko leta 1956 pridobil neodvisnost, je podedoval kolonialno upravo, zasnovano za izkoriščanje virov, ne pa za razvoj gospodarstva. Dostop do visokošolskega izobraževanja je bil neusmiljeno omejen. Tisto leto je srednjo šolo končalo le 1395 dijakov, po vsej državi je bilo na univerze vpisanih le 2000 študentov. Dejansko ni bilo pravnikov, usposobljenih za ...