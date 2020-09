Masten in Polanec bosta nadzirala Sibila Svilana

Vidic Leon Igor Masten je predavatelj na Ekonomski fakulteti. FOTO: Leon Vidic/Delo

Eržen Jure Sašo Polanec je strokovnjak za trg dela. FOTO: Jure Eržen/Delo

Vlada je na današnji redni seji za nadzornike Slovenske izvozne in razvojne banke imenovala, dr.in dr.. Imenovano so za obdobje petih let, so sporočili iz vlade. Predsednik uprave SID banke je Sibil Svilan. Z današnjim dnem je vlada z mesta članice nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke odpoklicalaIgor Masten je med drugim neuspešno kandidiral za mesto viceguvernerja, je pa v preteklosti podprl Banko Slovenije, ki je zavrla potrošniško kreditiranje.Sašo Polanec do sedaj ni bil blizu bankam ali bančnemu sistemu. Ob 10. obletnici članstva v OECD je denimo komenitral napredek na trgu dela Masten in Polanec - sodita v skupini tako imenovanih mladoekonomistov - sta bila člana posvetovalne skupine pod vodstvomki je pripravila protikoronske ukrepe. Lahkovnik je bil po končanju tega projekta imenovan v nadzorni svet Krke