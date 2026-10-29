Mateja Čotar končala, Bernd Ludwig Steiner začel

Pri pregledu kadrovskih premikov v nekaterih največjih ali najvidnejših slovenskih podjetjih smo zaznali dve spremembi. Ena zadeva ljubljansko družbo CHR Partners, druga pa cerkniško podjetje Ebm-papst.

Mateja Čotar zapušča vodstveno funkcijo v CHR Partners

Mateja Čotar, dolgoletna menedžerka v farmacevtski industriji, je 29. oktobra prenehala opravljati vodstveno funkcijo v ljubljanski družbi CHR Partners, ki se ukvarja s kadrovskim in poslovnim svetovanjem, je razvidno iz Ajpesa. Čotarjeva ima več kot dve desetletji izkušenj v farmacevtski industriji. Pred prihodom v CHR Partners je devet let delovala v Novartisu, med drugim kot predsednica in generalna direktorica onkološkega dela družbe na Slovaškem ter komercialna direktorica za srednjo in vzhodno Evropo, kjer je pokrivala 35 držav. Pred tem je 13 let opravljala različne vodstvene naloge v družbi GlaxoSmithKline.

Po javno dostopnih registrskih podatkih je bila direktorica CHR Partners od januarja 2022 do decembra 2024, nato pa je prevzela funkcijo prokuristke. Direktor družbe je Matjaž Juvančič.

Nov zastopnik družbe Ebm-papst Slovenija

Nemški proizvajalec elektromotorjev in ventilatorjev Ebm-papst je 29. oktobra med zastopnike slovenske družbe ebm-papst Slovenija imenoval Bernda Ludwiga Steinerja, je razvidno iz Ajpesa. Družba s sedežem v Podskrajniku pri Cerknici je del mednarodne skupine Ebm-papst, njen generalni direktor pa je Aleš Poljanšek.

Slovenska družba, ki je nastala iz nekdanje Ydrie Motors, proizvaja predvsem elektromotorje in ventilatorje za ogrevalne in prezračevalne sisteme. Njene proizvodne površine obsegajo približno 20.400 kvadratnih metrov.