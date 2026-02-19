V pogajanjih z Renaultom je bilo najtežje, ko je iz igre izstopil Volkswagen

Revoz je že zagnal proizvodnjo novega električnega twinga v Novem mestu. Potem ko so kupci na zahodnih trgih že pred časom lahko oddali naročila za novomeški avtomobil, to odslej lahko storijo tudi slovenski kupci. Renaultova investicija je poleg naložb farmacevtskih velikanov med najopaznejšimi investicijami v slovensko gospodarstvo. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Matevž Frangež ugotavlja, da klasične naložbe v proizvodnjo vse bolj zamenjujejo naložbe v aktivnosti, ki stavijo na intenziven razvoj in inovacije.

»Slovenija ima prvovrstno geostrateško pozicijo, industrijsko tradicijo, inženirsko natančnost in inovacijsko odličnost. Ključna prednost so ljudje. To nam investitorji vsakič znova povedo,« ugotavlja Matevž Frangež. Na vprašanje, kakšne potencialne investicije podjetij obravnavajo na ministrstvu in v katerih sektorjih, sogovornik odgovori: »Smo na točki, ko klasične naložbe v proizvodnjo vse bolj zamenjujejo naložbe v aktivnosti, ki stavijo na intenziven razvoj in inovacije. Sektorji so različni: od avtomobilske proizvodnje, čistih tehnologij, digitalnih tehnologij do predelovalnih dejavnosti.«