Matjaž Han je Nemcem predstavil partnerstvo z avtomobilsko industrijo

Gospodarski minister Matjaž Han se je v Münchnu z zveznim ministrom za digitalizacijo in transport Volkerjem Wissingom ter podpredsednikom bavarske vlade in deželnim ministrom za gospodarstvo Hubertom Aiwangerjem pogovarjal o krepitvi gospodarskega sodelovanja ter izzivih avtomobilske industrije in transportno-logističnega sektorja. Kaj je po srečanju povedal Han? Kakšni so trendi v logistiki in kaj bi bilo treba glede tega pri nas storiti, smo se pogovarjali z direktorjem operaterja Adria Mobil Janezom Merlakom.