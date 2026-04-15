mBills bo deloval le še do 15. junija

Petrol Pay je septembra lani uvedel novo napredno rešitev, ki združuje prednosti kartice zvestobe in mednarodne plačilne kartice ter omogoča hitro, varno in brezstično plačevanje doma in v tujini (povsod, kjer sprejemajo kartico Visa), so sporočili iz Petrola.

Spomnimo, v mBills je Petrol investiral leta 2017, takrat je sistem kupil od družbe Halcom. Sistem so večkrat posodobili, podjetje dokapitalizirali, očitno pa je, da ni mogel tekmovati z mednarodno konkurenco.

»Skladno s strategijo Petrol Pay se nadaljuje osredotočenost na digitalno preobrazbo, razvoj trajnostnih plačilnih storitev in spremembo poslovnega modela, ki predvideva tudi ukinjanje določenih tržno nezanimivih produktov. Petrol Pay, d. o. o., zato obvešča uporabnike, da bo s 15. aprilom 2026 začel ukinjati storitev mBills.«

Petrol Pay je sicer v letu 2024 imel 4,4 milijona evrov prihodkov in več kot 300.000 evrov izgube. Družba Petrol Pay sicer kronično posluje z izgubo, ukinitev lastne mobilne denarnice pa je verjetno pot k pozitivnemu poslovanju družbe.

»Vse obstoječe uporabnike sistema mBills bomo povabili v novo kartično shemo Petrol Pay, hkrati pa bodo lahko storitve mBills nemoteno uporabljali še do 15. junija 2026. Po tem datumu bodo imeli na voljo dva meseca časa za prenos preostalega dobroimetja prek prilagojene različice aplikacije,« so še sporočili iz Petrola.