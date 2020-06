McLeod je Hinde umeril po mladini

Danes petintridesetletni Justin McLeod je pred osmimi leti svojo priložnost za dober posel našel v ljubezni, v kateri sam v tistem času ni imel sreče. Mladi podjetnik je ustanovitelj in direktor podjetja, ki je lastnik spletne aplikacije za zmenke Hinge. Ta ima zdaj 5,5 milijona uporabnikov. Lastniki poročajo o 4,27 milijona evrov letnih prihodkov.Kot v portretu uspešnega podjetnika poroča BBC, je Justin McLeod med študijem na fakulteti Hamilton v New Yorku veliko popival in obiskoval zabave, zato ga je zapustilo dekle, kolegica študentka Kate Stern, in mu »zlomila srce«. Na zdravljenju se je izvil iz alkoholizma, ni pa našel ...