Med epidemijo smo Slovenci na splošno kupovali več  

Manj smo zapravili za alkohol



​Komaj čakamo šesto

Ljubljana – Kaj smo Slovenci kupovali v prvem tednu pandemije s koronavirusom, torej med 9. in 15. marcem 2020? Promet je analizirala raziskovalna agencija Nielsen, in sicer za izbrane trgovske verige, ki za opazovane blagovne skupine predstavljajo več kot polovico ustvarjene maloprodajne vrednosti v Sloveniji. Te blagovne skupine beležijo kar 67-odstotno rast prodaje glede na isto obdobje lani, v tem je bila prodajna vrednost živil višja za 64 odstotkov, prodajna vrednost neživil pa za 77 odstotkov.Opazovano obdobje je teden, preden so bile z odlokom zaprte prodajalne z nenujnimi življenjskimi potrebščinami, ko je bila razglašena epidemija in zamrznjene cene varovalne zaščitne in druge zdravstvene opreme.Prodaja nekaterih izdelkov iz opazovanega panela maloprodaje je povsod po svetu, in tako tudi v Sloveniji, imela rekordno rast; gre za izdelke za zaščito zdravja, kot so na primer medicinske maske in sredstva za dezinfekcijo, ugotavljajo v Nielsnu.Riža, moke in testenin so v omenjenih verigah trgovin prodali trikrat več kot v primerljivem tednu lani, dvakrat do trikrat več pa so potrošniki pokupili žitnih kosmičev, žitaric za kuhanje, konzerviranega mesa, že pripravljenih omak in juh v vrečkah. Isto velja za toaletna mila in gumijaste rokavice; zadnjih so v naslednjem tednu, od 16. do 22. marca, prodali celo štirikrat več kot lani v tem času.Seveda ne moremo mimo razvpitega toaletnega papirja. Natančnega podatka v Nielsnu ne razkrijejo, povedo pa, da so se potrošniki dobro založili tudi s papirnatimi izdelki, vključno s toaletnim papirjem, ter detergenti za pranje perila. Nasprotno je vrednostno upadel nakup alkoholnih pijač.V povezavi s koronavirusom so analitiki Nielsna identificirali šest faz, skozi katere gredo potrošniki. V prvi opravijo »proaktivne« nakupe, ki so posledica skrbi za zdravje, do stabilizacije razmer oziroma vračanja življenja nazaj v neko novo »normalnost«. V prvi in drugi fazi (druga polovica februarja, prvi teden marca) so kupovali še razmeroma premišljeno, s povečanim zanimanjem za proizvode, ki so pomembni za splošno zdravje, podobno kot prejšnja leta v času gripe in povečanih prehladnih obolenjih.Tretja faza je opazovani teden, ko se je število obolelih naglo povečevalo, vlada pa je sprejela vrsto preventivnih ukrepov. Tedaj so kupovali več blagovnih skupin kot običajno, potrošili več za posamezen nakup in delali zaloge živil in izdelkov za gospodinjstvo. Spletni nakupi blaga široke potrošnje so bili tedaj nadpovprečni.Naslednjih faz še nismo prešli, šesta, zadnja, pa predvideva vračanje življenja nazaj v dnevne rutine in bo še bolj poudarila skrb za zdravje in higienske navade. Šele takrat bo jasno, kolikšen je bil vpliv epidemije na način nakupovanja in katerim blagovnim znamkam in trgovcem so ostali zvesti.