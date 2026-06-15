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    Novice

    Med evforijo umetne inteligence in senco geopolitike

    Eden najpomembnejših virov negotovosti je še vedno tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu.
    FOTO: Joze Suhadolnik
    Galerija
    FOTO: Joze Suhadolnik
    Sašo Šmigić, Generali Investments
    15. 6. 2026 | 08:52
    15. 6. 2026 | 08:54
    4:49
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    Največja nevarnost za kapitalske trge danes niso niti inflacija niti geopolitične napetosti. Največja nevarnost je možnost, da so pričakovanja vlagateljev znova prehitela realnost. Po več letih izjemnega optimizma, ki so ga poganjale nizke obrestne mere in tehnološke zgodbe o neomejeni rasti, se vlagatelji vse bolj spopadajo z vprašanjem, koliko prihodnosti je že vračunane v sedanje cene delnic.

    Prav delnice proizvajalcev čipov in podjetja, povezana z umetno inteligenco, ostajajo simbol sedanjega tržnega optimizma. Če je bila umetna inteligenca osrednja investicijska zgodba zadnjih dveh let, postajajo pričakovana vrednotenja nekaterih zasebnih tehnoloških velikanov vse bolj zgovoren pokazatelj, da se na trge ponovno vrača investicijska evforija. Med vlagatelji se že dlje časa ugiba o morebitnem borznem nastopu podjetij, kot sta Spacex in Anthropic, pri tem pa se pojavljajo ocene vrednosti, ki pri najbolj vročih tehnoloških zgodbah segajo proti tisoč milijardam dolarjev. Del teh vrednotenj je nedvomno upravičen z velikimi pričakovanji glede prihodnje rasti, vendar zgodovina finančnih trgov uči, da obdobja največjega optimizma pogosto spremljajo tudi elementi neracionalnega navdušenja. Ko vlagatelji začnejo vrednotiti predvsem prihodnje možnosti, manj pa trenutne poslovne rezultate, postane meja med premišljenim optimizmom in špekulativno evforijo zelo tanka.

    Umetna inteligenca, digitalizacija in tehnološki napredek ostajajo ključni motorji gospodarske rasti, vendar vlagatelji vse težje ignorirajo vpliv vojn, trgovinskih sporov, energetskih tveganj in političnih odločitev. FOTO: Amirhosein Khorgooi/isna via Reuters
    Umetna inteligenca, digitalizacija in tehnološki napredek ostajajo ključni motorji gospodarske rasti, vendar vlagatelji vse težje ignorirajo vpliv vojn, trgovinskih sporov, energetskih tveganj in političnih odločitev. FOTO: Amirhosein Khorgooi/isna via Reuters

    Pri tem se je v ospredje vrnila inflacija. Trgi vse bolj pozorno spremljajo, kako hitro bodo centralne banke lahko zniževale obrestne mere. Višji stroški financiranja predstavljajo izziv tako za podjetja kot za gospodinjstva, obenem pa zmanjšujejo privlačnost bolj tveganih naložb. Tudi zlato, tradicionalno zatočišče v negotovih časih, ostaja razpeto med geopolitičnimi tveganji na eni strani in vplivom visokih obrestnih mer na drugi.

    Povečana previdnost vlagateljev se kaže tudi na trgu kriptovalut. Bitcoin in večina večjih digitalnih valut se je znašlo pod prodajnimi pritiski, saj vlagatelji zmanjšujejo izpostavljenost najbolj tveganim naložbam. Dogajanje ponovno potrjuje, da kriptovalute kljub vse večji institucionalni prisotnosti ostajajo eden najbolj volatilnih segmentov finančnih trgov.

    Med najpomembnejšimi viri negotovosti ostaja tudi dogajanje na Bližnjem vzhodu. Konflikt med Iranom, Izraelom in Združenimi državami že vpliva na cene energentov, inflacijska pričakovanja in razpoloženje vlagateljev. Hormuška ožina, skozi katero poteka pomemben del svetovne trgovine z nafto, ne deluje normalno, kar povzroča motnje v dobavnih verigah in višje transportne stroške. Posledice najbolj občutijo azijska gospodarstva, vendar se učinki prek višjih cen energije prenašajo tudi v Evropo in ZDA. Trgi so postali izjemno občutljivi tudi na politična sporočila iz Washingtona, saj lahko že posamezne izjave predsednika Donalda Trumpa v nekaj minutah vplivajo na cene nafte, delniške indekse in donosnosti državnih obveznic.

    V ozadju se nadaljujejo tudi trgovinske napetosti. ZDA čedalje pogosteje posegajo po carinah in drugih protekcionističnih ukrepih, ki ne vplivajo zgolj na Kitajsko, temveč na širši krog trgovinskih partneric. Hkrati države vse več pozornosti namenjajo energetski varnosti, evropske članice Nata pa pospešeno povečujejo obrambne izdatke. Takšne spremembe že vplivajo na investicijske tokove in bodo pomembno oblikovale gospodarsko sliko prihodnjih let.

    Kaj torej sporoča trenutno dogajanje na kapitalskih trgih? Predvsem to, da živimo v obdobju, ko se prepletajo močni dolgoročni gospodarski trendi in kratkoročni geopolitični pretresi. Umetna inteligenca, digitalizacija in tehnološki napredek ostajajo ključni motorji gospodarske rasti, vendar vlagatelji vse težje ignorirajo vpliv vojn, trgovinskih sporov, energetskih tveganj in političnih odločitev. Največje tveganje zato morda ni sama negotovost, temveč možnost, da se vlagatelji ponovno zaljubijo v zgodbe in pozabijo na vrednotenja. Finančni trgi so v preteklosti že večkrat dokazali, da je cena pretiranega optimizma pogosto višja od cene začasne negotovosti.

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