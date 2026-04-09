Med mestom in mirom narave: tako je videti prestižno bivanje v Ljubljani

Urbani prebivalci mest, kot je Ljubljana, imajo sčasoma vse višje standarde glede kakovosti bivanja. Danes ni več dovolj, da ima stanovanje dobro lokacijo in nekaj dodatnih kvadratnih metrov. Kupci iščejo občutek prostora, mestnega življenja ob hkratnem stiku z naravo, svetlobo, odlične razglede in predvsem občutek, da so izbrali nekaj, kar bo imelo vrednost tudi čez deset ali dvajset let.

Med projekte, ki poleg prestižnega bivanja prebivalcu zagotavljajo tudi dolgoročno vrednost, sodi Bežigrajska petka, soseska petih vila blokov zasebnega tipa, ki je tik pred zaključkom gradnje in zasnovana z idejo ustvariti več prostora, več svetlobe in več zunanjega udobja, kot ga ponuja večina novogradenj.

»Kot nekdo, ki je na tej lokaciji odraščal, sem imel od začetka precej jasno predstavo, kakšen prostor tu manjka. Želeli smo ustvariti stanovanja, kjer se življenje naravno razširi na zunanje površine, na terase in v atrije. Takšni zamisli sledijo odprti tlorisi, razgledi na Alpe in v nekaterih stanovanjih na Ljubljanski grad ter občutek zasebnosti,« poudarja investitor Andrej Ramovž.

FOTO: Sindrom

Prestižno bivanje tudi na prostem

Med najbolj izstopajočimi lastnostmi Bežigrajske petke so premišljeno zasnovane zunanje površine stanovanjskih enot. V ospredju so predvsem prostorna 3- in 4-sobna stanovanja, zasnovana z terasami, atriji in ložami, ki omogočajo, da se bivalni prostor naravno razširi navzven in omogoča prijetno bivanje na prostem vse leto.

Pergole so že vgrajene, v vseh atrijskih in terasnih stanovanjih pa so tudi predpriprave za letne kuhinje, kar omogoča hitro in enostavno ureditev zunanjega dela brez večjih dodatnih posegov. V pritličnih enotah atriji delujejo kot podaljšek dnevnega prostora, pri čemer zasnova stanovanj ohranja občutek odprtosti in svetlobe.

K temu pomembno prispeva tudi orientacija. Stanovanja so usmerjena najmanj na dve strani neba, večina na tri, posamezna celo na vse štiri, kar zagotavlja več naravne svetlobe, učinkovitejše prezračevanje in občutek prostornosti.

Penthouse: bivanje nad mestom z odprtimi razgledi

Krona projekta Bežigrajska petka so penthouse stanovanja, zasnovana z maksimalnim izkoristkom lege in odprtimi razgledi proti Kamniškim Alpam, Šmarni gori, v nekaterih enotah pa tudi proti Ljubljanskemu gradu. Takšna orientacija ni le estetska prednost, temveč pomemben element vrednosti nepremičnine, ki dolgoročno ohranja svojo privlačnost.

Velike steklene površine v notranjost prinašajo obilico naravne svetlobe in ustvarjajo svetel, odprt bivalni prostor, ki se čez dan spreminja skupaj z okolico.

Vsaka enota ima dve terasi, ki omogočata bivanje na prostem ves dan. Ena izmed njiju je delno pokrita s pergolo, kar zagotavlja senco in ustvarja prijeten prostor za druženje ali umik.

Lokacija, ki poenostavi vsakdan

Kakovost lokacije je očitna predvsem pri vsakdanjem življenju: koliko časa vzame pot do službe, ali lahko otrok pride do šole brez prevoza, ali je trgovina dosegljiva peš. Takšne podrobnosti sčasoma oblikujejo način bivanja, hkrati pa vplivajo tudi na dolgoročno vrednost nepremičnine.

Območje Bežigrajske petke sledi logiki tako imenovanega 15-minutnega mesta, kjer so ključne funkcije razporejene dovolj blizu, da večina poti ne zahteva avtomobila. Delo, šola, trgovine, zdravstvene storitve in rekreacija so dostopni peš, s kolesom ali z javnim prevozom, kar v praksi pomeni manj vsakodnevnega usklajevanja in bolj enostaven ritem dneva.

Do središča Ljubljane je približno deset minut vožnje s kolesom, obvoznica je oddaljena manj kot kilometer, Letališče Jožeta Pučnika pa približno 28 kilometrov. V neposredni bližini so trgovine, banka, lekarna, pošta, vrtec in dve osnovni šoli, med njimi mednarodna osnovna šola Danile Kumar in Montessori, manj kot dva kilometra stran pa tudi British International School of Ljubljana.

Takšna mikrolokacija, kjer se stikajo dostopnost, infrastruktura in omejena ponudba, ostaja zanimiva tako za kupce, ki iščejo dom, kot za tiste, ki nakup razumejo kot dolgoročnejšo naložbo.

Rast cen potrjuje dolgoročno investicijsko vrednost mikrolokacije

Gibanje cen v neposredni okolici Bežigrajske petke kaže na izrazit investicijski potencial območja. Po podatkih Gursa so se cene stanovanj v tem delu Ljubljane lani v primerjavi z letom prej zvišale za 14,5 odstotka. Če primerjamo z letom 2020, je mediana cene kvadratnega metra na tem območju zrasla za 54,3 odstotka, kar presega tudi povprečno rast v celotni Ljubljani, kjer je bila v istem obdobju 52,3-odstotna. Takšna dinamika kaže na stabilno povpraševanje in omejeno ponudbo, kar sta ključna dejavnika dolgoročne vrednosti nepremičnin.

Kakovost gradnje kot del dolgoročne vrednosti

Bežigrajska petka temelji na energetsko učinkoviti gradnji, priklopu na vročevodno omrežje in sodobnih tehničnih sistemih, ki omogočajo višje energetske razrede in nižjo porabo energije. To se neposredno odraža v nižjih obratovalnih stroških in hkrati vpliva na večjo privlačnost nepremičnine na trgu.

Pomemben dejavnik je tudi bogata krajinska ureditev z zelenimi površinami, ki so namenjene izključno stanovalcem. Skupne zelene površine in terase bodo domiselno zasajene, vse skupaj dopolnjuje še kapljični sistem namakanja, ki omogoča optimalno rabo vode in ohranjanje zdravja rastlin vse leto.

K dolgoročni varnosti naložbe prispeva tudi širša ureditev območja z rekonstrukcijo okoliških cest, pomemben dejavnik pa ostaja tudi lokacija zunaj poplavnega območja, ki vpliva na stabilnost vrednosti nepremičnine skozi čas.

Projekt, ki ga podpisujejo priznani domači strokovnjaki

Bežigrajsko petko je zasnoval arhitekturni biro Počivašek-Petranovič z jasnim ciljem ustvariti projekt, ki presega kratkoročne trende in se osredotoča na dolgoročno kakovost bivanja, zasebnost in funkcionalnost. Gradnjo na ključ vodi podjetje VG5, strokovni nadzor pa opravlja Jože Misson iz podjetja GEA Consult. Investitor Ramovž je bil osebno vključen v izbor materialov in tehničnih rešitev, s poudarkom na trajnosti, energetski učinkovitosti in udobju uporabe. Vgrajena trislojna pasivna okna Marles Supreme Selection, talno ogrevanje pod hrastovim parketom, screen senčila Roltek, sodobni sistemi hlajenja in prezračevanja ter kakovostna protivlomna vrata tvorijo celoto, ki je zasnovana za dolgoročno kakovost bivanja.

