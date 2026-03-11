Med mladimi milijarderji taki, ki so obogateli na področju umetne inteligence

Na najnovejšem Forbesovem seznamu svetovnih milijarderjev je kar 35 milijarderjev, ki so mlajši od 30 let. Število sicer predstavlja le približno en odstotek izmed 3428 živečih milijarderjev, velika večina izjemno bogatih je namreč precej starejših, v glavnem starejših od šestdeset let, kar 114 jih je starejših od 90, pet pa starejših od sto.

Večina mladih milijarderjev je dedičev bogatih družin. Najbogatejša med mladimi sta 24-letni Luca Del Vecchio in 21-letni Clemente Del Vecchio, vsak od njiju ima v lasti premoženje, vredno 6,8 milijard ameriških dolarjev. Italijana sta namreč podedovala 12,5 odstotka lastništva nad gigantom industrije očal in leč EssilorLuxottica, ki ga je ustanovil njun oče.

S 6,6 milijarde dolarjev jima sledijo štirje nemški bratje in sestre von Baumbach, ki so podedovali farmacevtsko podjetje Boehringer Ingelheim iz leta 1885.

Za njimi je še en mlad Nemec. Kevinu Davidu Lehmannu je njegov oče, ki je v sedemdesetih premoženje investiral v nemški DM - drogerie markt, pri štirinajstih letih prepustil polovico tega uspešnega podjetja.

Izmed 35 mladih milijarderjev je le 13 takih, ki premoženja niso v celoti podedovali, temveč so ga večinoma ustvarili sami. Velika večina izmed teh deluje na področju umetne inteligence. Po premoženju prvi milijarder, mlajši od 30, ki je čez milijardo prišel po lastni zaslugi, je 29-letni Američan Alexandr Wang, ki ima v lasti 3,2 milijarde. Ustanovitelj podjetja Scale AI je zaslužil s prodajo deleža podjetja Meti.

Najmlajši milijarderji na svetu, ki večine premoženja niso podedovali, so prav tako zaslužili z umetno inteligenco. Surya Midha, Brendan Foody in Adarsh ​​​​Hiremath so ustanovili zagonsko podjetje Mercor za zaposlovanje ljudi s pomočjo umetne inteligence. Vsak izmed 22-letnikov ima premoženje vredno 2,2 milijarde dolarjev.