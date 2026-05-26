Med sindikati trojica milijonarjev in množica »revežev«

V zadnjem desetletju so na sindikalnem področju skoraj povsem prevladali sindikati javnega sektorja.

Povolilno dogajanje so začinili tudi sindikati, ki so v nekaj dneh zbrali 47.233 podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu. Velik odziv kaže na njihov moč v javnem prostoru. Toda kakšna je njihova vloga med zaposlenimi v Sloveniji? Se povečuje? Interese katerih zaposlenih zastopajo? In koliko so uspešni? Sindikati imajo zelo velik vpliv na politično dogajanje, ki vsaj na prvi pogled pogosto presega njihovo osnovno vlogo, to je zaščita interesov delavcev. Iz vrst sindikatov so štirje člani državnega sveta, kjer imajo s tem enako moč kot gospodarska združenja. Še večji vpliv imajo v ekonomsko-socialnem svetu, ki obravnava pripravo ukrepov vladajoče politike. V njem je tretjina članov iz vrst sindikatov. Le petina sindikatov, ki so pred desetletjem krojili stoterico najmočnejših v ...