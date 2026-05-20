Med Slovenijo in Hrvaško bo teklo več plina

Povečanje zmogljivosti prenosne plinske povezave Rogatec bo Sloveniji in širši regiji omogočilo bolj zanesljivo preskrbo s plinom ter dostop do dodatnih virov plina iz smeri Hrvaške, vključno z terminalom LNG na otoku Krku. Izjava predstavlja pomemben korak k večji energetski povezanosti, varnosti preskrbe in odpornosti energetskih sistemov v regiji, so sporočili iz obeh družb.

Ob podpisu skupne izjave je glavni direktor družbe Plinovodi Matija Bitenc poudaril: »Podpis te izjave predstavlja pomemben korak v sodelovanju med operaterjema prenosnih sistemov plina Slovenije in Hrvaške in pri njunem zagotavljanju dolgoročno stabilne, povezane in zanesljive preskrbe s plinom ter regijskem delovanju prenosne infrastrukture.«

Predsednik uprave družbe Plinacro Ivica Arar je poudaril: »Ta skupna izjava potrjuje večletno uspešno sodelovanje družb Plinovodi in Plinacro. S posebnim zadovoljstvom poudarjam, da smo z zgraditvijo magistralnega plinovoda Zabok–Lučko omogočili povečanje zmogljivosti in dostopnosti plina iz Hrvaške, s čimer se bo dodatno okrepila stabilnost oskrbe držav v regiji, ki so povezane s prenosnimi plinskimi sistemi.«

Nadgradnja vključuje gradnjo prenosnih plinovodov družbe Plinacro na odsekih Zabok–Lučko, Bosiljevo–Sisak in Kozarac–Sisak.

Po zaključku prve faze nadgradnje na hrvaški strani, predvidoma v sredini leta 2026, bo prenosna zmogljivost v smeri iz Hrvaške proti Sloveniji na povezavi Rogatec povečana na do 100.000 standardnih kubičnih metrov na uro (Sm3/h). Po zaključku vseh infrastrukturnih del, predvidoma do konca leta 2026, pa bo zmogljivost povečana na do 170.000 Sm3/h, odvisno od tlačnih pogojev v sistemu.