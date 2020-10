Med zmagovalci proračuna infrastruktura in zdravstvo

Ljubljana – Predlog proračuna za prihodnje leto, ki predvideva za 2,75 milijarde evrov več odhodkov kot prihodkov, največ dodatnega denarja glede na sprejeti proračun namenja zdravstvu, socialni varnosti in infrastrukturi.Predlog proračuna, ki ga je skupaj s proračunom za leto 2022 vlada poslala v državni zbor, največ dodatnega denarja za prihodnje leto glede na sprejeti proračun namenja ministrstvoma za zdravje ter za delo, družino in socialne zadeve; obema dodatnih 300 milijonov evrov. Ministrstvo za infrastrukturo bo prejelo dodatnih 269 milijonov evrov, za izobraževanje 152 milijonov evrov in za gospodarstvo 123 milijonov ...