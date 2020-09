Medijske toplice so prodane

Hoteli in turizem Rogaška v lasti Marjana Krajnca so za Medijske toplice po včerajšnjih celodnevnih pogajanjih z ločitvenim upnikom Alosom ponudili 400.000 evrov.



Alos je stečajnemu upravitelju Igorju Bončini že izdal soglasje, kot je ta povedal za Delo, da se sklene prodajna pogodba.



Sodišču bo Bončina zdaj izdal predlog, da mu izda soglasje za sklenitev pogodbe, prednostne upravičence bo pozval, ali so tudi oni za Medijske pripravljeni odšteti enak znesek. Medijske toplice bodo v last in posest Hotelov in turizma iz Rogaške prišle predvidoma v 30 do 40 dneh.



V Zagorju so sporazuma med interesentom in upnikom veseli in z veseljem pričakujejo tudi resnega kupca, za katerim je že nekaj uspešnih turističnih zgodb. Zagorski župan Matjaž Švagan je prepričan, da se po več kot desetletju propadanja enako uspešna zgodba obeta tudi Medijskim toplicam.