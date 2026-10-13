Mednarodni denarni sklad zvišal napoved slovenske gospodarske rasti

Mednarodni denarni sklad (IMF) je napoved slovenske letošnje gospodarske rasti zvišal za 1,2 odstotne točke na 3,2 odstotka, za prihodnje leto pa za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka. Hkrati je občutno zvišal tudi napoved inflacije.

IMF je aprila Sloveniji napovedoval dvoodstotno gospodarsko rast, popravek navzgor pa ni presenečenje, saj ocene gospodarske rasti dvigujejo tudi druge ustanove. Urad za makroekonomske analize in razvoj tako pričakuje 3,8-odstotno rast, leta 2027 pa 2,5-odstotno. Danes bo svojo napoved dala tudi Analitika Gospodarske zbornice Slovenije.

Zaradi nadaljevanja vojne na Bližnjem vzhodu in rasti cen energentov pa je IMF navzgor popravil tudi oceno slovenske inflacije. Potem ko je spomladi pričakoval, da bo letos v povprečju znašala 2,9 odstotka, zdaj napoveduje, da bo 3,5-odstotna. Prihodnje leto naj bi bila 2,5-odstotna, kar je 0,4 odstotne točke od prejšnje napovedi.

IMF ohranja napoved svetovne rasti

Mednarodni denarni sklad je v okviru rednega srečanja IMF in Svetovne banke v Bangkoku na Tajskem napoved rasti svetovnega gospodarstva ohranil pri 3,1 odstotka, za prihodnje leto pa jo je zvišal za 0,2 odstotne točke na 3,4 odstotka. Pri tem ocenjujejo, da svetovno gospodarstvo kljub vojni na Bližnjem vzhodu, trgovinskim napetostim in motnjam na energetskih trgih ostaja v razmeroma dobri kondiciji, se pa možnosti za spopadanje z novimi pretresi hitro zmanjšujejo.

Opozarjajo, da so tveganja pretežno usmerjena navzdol, predvsem zaradi možnosti nadaljnjega zaostrovanja konflikta na Bližnjem vzhodu, višjih cen energentov in hrane ter negotovosti v svetovni trgovini, izhaja iz poročila. Sklad ZDA za letos in prihodnje leto napoveduje 2,3-odstotno gospodarsko rast, EU 1,1- oziroma 1,2-odstotno, Japonski pa v obeh letih 0,7-odstotno. Kitajski za letos napoveduje 4,5-odstotno rast in v letu 2027 štiriodstotno, Indiji v obeh letih sedemodstotno, Rusiji pa 0,9-odstotno.

Svetovna inflacija naj bi letos dosegla 4,7 odstotka, prihodnje leto pa naj bi se upočasnila na 4,1 odstotka. Začasni pritisk na cene bo po pričakovanjih IMF predvsem posledica dražjih energentov in hrane, medtem ko naj bi učinek višjih cen surovin na osnovno inflacijo popustil.